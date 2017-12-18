ما الاستخدامات البديلة لبطاريات هواتف سيكو المسروقة؟‎

موزع معتمد: صغيرة الحجم ولن تؤثر على إنتاج السمارت فونسمية كمال:قال أحد تجار المحمول بمحافظة الإسكندرية، إن بطاريات سيكو المسروقة صغيرة الحجم، ويمكن أن تعمل على موديلات هواتف أخرى أبرزها نوكيا 6100 و6600.وأوضح لـ"المال" أن هذه البطاريات ليست المستخدمة فى الهواتف الذكية على غرار الهاتف الذكى

موزع معتمد: صغيرة الحجم ولن تؤثر على إنتاج السمارت فون





سمية كمال:

قال أحد تجار المحمول بمحافظة الإسكندرية، إن بطاريات سيكو المسروقة صغيرة الحجم، ويمكن أن تعمل على موديلات هواتف أخرى أبرزها نوكيا 6100 و6600.





وأوضح لـ”المال” أن هذه البطاريات ليست المستخدمة فى الهواتف الذكية على غرار الهاتف الذكى الذى تنتجه سيكو تحت اسم “nilex”، ويمكن استبدالها ببطارية محلية لاسيما أن سعر الواحدة رخيص للغاية.

وقررت سيكو مصر للإلكترونيات إرجاء طرح أول دفعة من أجهزتها بالأسواق إلى منتصف يناير المقبل بعد سرقة نحو 15 ألف بطارية قادمة من الصين إلى مصنعها بمنطقة أسيوط التكنولوجية.

وحسب محمد سالم، رئيس الشركة، فى تصريحات سابقة لـ”المال”، فإنها اكتشفت اختفاء البطاريات صباح الخميس الماضى عند وصول الحاوية (الكاونتر) التى كانت تنقلها من ميناء دمياط إلى المصنع، وأخطرت الجهات الأمنية للكشف عن مرتكبى الحادث وجار استكمال التحقيقات.

وتصل نسبة المكون المحلى فى هواتف سيكو المرتقبة إلى 45%، و55% مكونات مستوردة إذ تخطط لبيع 20 ألف جهاز كمرحلة أولى منها هواتف تقليدية “feature phones”، بالإضافة إلى هواتف ذكية فى الفئة السعرية الأقل.

وأكدت الشركة فى بيان صحفى صدر أمس الأحد، أن حادث سرقة بطاريات هواتفها حقيقى، وتتولى النيابة العامة ومباحث أسيوط التحقيق واستجواب السائق للتعرف على مرتكبى الحادث.