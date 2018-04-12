ماي وترامب يبحثان الرد على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا

رويترزقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس إنها اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة صياغة رد دولي للردع عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.وتحدث ترامب وماي بعد أن أيد كبار أعضاء حكومتها اتخاذ إجراء لم يحددوه بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا لمعالجة استخدام ال

رويترز

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس إنها اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة صياغة رد دولي للردع عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وتحدث ترامب وماي بعد أن أيد كبار أعضاء حكومتها اتخاذ إجراء لم يحددوه بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا لمعالجة استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية.

وقال مكتب ماي في بيان عقب أن تحدث الزعيمان ”اتفقا على ضرورة ألا يمر استخدام الأسلحة الكيماوية دون رد وعلى الحاجة إلى ردع نظام الأسد عن مزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية“.

وأضاف البيان ”اتفقا على مواصلة العمل معا عن كثب لصياغة رد دولي“.