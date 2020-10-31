تأميـــن

مايو الأقل في التعويضات المُسددة بشركات التأمين التكافلي ويوليو الأعلي (جراف)

خلال الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس الماضي
الشاذلي جمعة 1:20 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20 1:20 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20

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شهد مؤشر التعويضات المُسددة ، بشركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي أو الإسلامي -بتنوع أنشطتها سواء في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات- تذبذبًا ملموسًا ، خلال الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي 2020.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، سددت شركات التأمين التكافلي 153 مليون جنيه، تعويضات في شهر يناير الماضي، ثم إنخفضت الفاتورة بقيمة30 مليون جنيه تقريبًا في شهر فبراير.

وفي شهر مارس، إرتفعت فاتورة التعويضات المسددة، بشركات التأمين التكافلي، بقيمة تزيد علي 24 مليون جنيه، لينخفض المؤشر مرة أخري بقيمة 20 مليون جنيه في شهر أبريل، وإنخفض مجددًا في شهر مايو بقيمة تزيد علي 40 مليون جنيه.

وإرتفع مؤشر التعويضات المسددة، بشركات التأمين التكافلي، في شهر يونيو بقيمة تتجاوز 30 مليون جنيه، مختتمًا شهر يوليو بزيادة تصل الي 50 مليون جنيه تقريبًا.

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وشهد مؤشر التعويضات المُسددة ، بشركات التأمين التكافلي، إنخفاضًا بقيمة 24.5 مليون جنيه، في شهر أغسطس ، مقارنة بالتعويضات المُسددة في شهر يوليو، بنسبة إنخفاض تصل الي 14.7%

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي التعويضات المُسددة ، بشركات التأمين التكافلي، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 591.9 مليون جنيه، في الشهور المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 473.1 مليون جنيه ، وبنسبة إرتفاع تصل الي 79.9%.

ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فى بعض الأمور، منها ما يتعلق بالشكل، والغاية والأهداف، والقسط الذي يدفعه المُشترك أو المؤمن عليه، بالإضافة الي استثمار الأموال.

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من حيث الشكل، فى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد ، صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية

ومن حيث الغاية والهدف، فى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ، والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة.

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الجراف التالي ، يوضح التعويضات المسددة ، بشركات التأمين التكافلي ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس ، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي ، يوضح التعويضات المسددة ، بشركات التأمين التكافلي ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس ، من العام الماضي 2019.
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بقلم الشاذلي جمعة

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