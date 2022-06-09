«مايليرز» للخدمات اللوجيستية تعتزم استثمار 20 مليون دولار العام الحالى

قال سامر غرابية ، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة مايليرز للخدمات اللوجيستية ، إنها تعتزم استثمار نحو 20 مليون دولار خلال العام الحالي، وذلك بعدما حصلت على تمويل من مؤسسات بنحو 9.6 مليون مؤخرًا.

وأعلنت شركة مايليرز الناشئة فى مجال الخدمات اللوجستية مؤخرًا عن حصولها على تمويل قيمته 9.6 مليون دولار فى صورة حقوق ملكية، عبر جولة تمويلية شاركت بها شركتا لوراكس كابيتال للاستثمار المباشر، وفورى للمدفوعات الإلكترونية.

وأوضح «غرابية» أن شركته -والتى لا يزال يمتلك غالبية أسهمها- تعمل فى مجال تقديم الخدمات اللوجيستية للتجارة الإلكترونية، إذ تقدم خدمات التوصيل والتخزين وتحصيل الأموال.

وكشف أن «مايليرز» تعتزم إنشاء أكبر مركز لتخزين السلع التى تباع عبر التجارة الإلكترونية فى السوق المحلية، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل، وستكون مساحته 25 ألف متر، بتكلفة 150 مليون جنيه.

وتابع «غرابية» أن «مايليرز» لديها خطط للتوسع فى تونس والمغرب والجزائر خلال العام الحالي، ومن بعدها ليبيا والسودان، موضحًا أن الشركة تنوى تمويل خطتها الاستثمارية عبر الجولة التمويلية التى تم تنفيذها مؤخرًا، بالتزامن مع اللجوء للاقتراض من البنوك.