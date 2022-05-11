مايلرز تنجح في الحصول على تمويل بقيمة 9.6 مليون دولار

نجحت شركة Mylerz المصرية للتسليم والتنفيذ، في جمع تمويل بقيمة 9.6 مليون دولار، لتوسيع نطاق عملياتها في مصر وشمال إفريقيا بقيادة Lorax Capital Partners.

من المقرر أن تساعد فوري، والتي شاركت في الجولة، في دعم وتعزيز خدمات التحصيل النقدي التي تقدمها Mylerz لتجارها.

تم إطلاق شركة Mylerz في عام 2019، وتشغل حاليًا أسطولًا يضم أكثر من 350 عربة صديقة للبيئة و21 مركزًا محليًا لتوزيع وإدارة الطلبات في مواقع استراتيجية في أنحاء مصر.

حققت الشركة إنجازا بارزا يتمثل في تسليم مليوني طرد خلال عامين من إطلاقها، حيث تسمح تقنية إدارة الخدمات اللوجستية لشركة Mylerz بتسليم منتجات التجارة الإلكترونية للعملاء في مراكز المدن بأسرع ما يمكن و في نفس اليوم.

سيمكن هذا الاستثمار شركة Mylerz من إنشاء وفتح مركز جديد لتوزيع وإدارة الطلبات، يعتمد على الأنظمة الآلية و الذكاء الاصطناعي، بمساحة تبلغ 25 ألف متر مربع غرب القاهرة بحلول الربع الرابع من عام 2022، لتحديث مركز التوزيع وإدارة الطلبات الحالي الذي تبلغ مساحته ١,٥ ألف متر مربع والذي بدأ عملياته في الربع الثالث من عام 2021.

تلبي Mylerz أحد احتياجات السوق الرئيسية لعملائها في التجارة الإلكترونية من خلال توفير حل شامل يجمع بين التوزيع وإدارة الطلبات مع توصيل آخر ميل.

تخدم شركة Mylerz قطاع التجارة الإلكترونية في إفريقيا والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 180 مليار دولار بحلول عام 2025، من خلال تقديم الدفع عند التسليم جنبًا إلى جنب مع مجموعة كاملة من خدمات التسليم وأدوات التكنولوجيا للتجار، وتعمل على تمكين نمو التجارة الإلكترونية في مصر وأسواقها الجديدة في تونس والجزائر والمغرب.

علق سامر غرايبة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mylerz قائلا: “يسعدنا أن نعلن عن اختتام جولتنا التمويلية الأولى، حيث أثبتت Mylerz أن تقنيتها ونموذجها يمكن أن يكونا ناجحين في مدينة معقدة مثل القاهرة ونخطط لأخذ خبراتنا من مصر لبدء عملياتنا في تونس والجزائر والمغرب بحلول الربع الثالث من عام 2022، ستمكن هذه البصمة الإقليمية عملائنا من الاستفادة من ممرات تجارية متصلة عبر الأسواق هو أمر بالغ الأهمية بالغ الأهمية لاستراتيجيتنا الأوسع لوضع Mylerz كشريك رائد في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء إفريقيا”.

أضاف أشرف زكي، الشريك الإداري في Lorax Capital Partners: “نحن متحمسون للشراكة مع سامر وفريق Mylerz الذين أظهروا خبرتهم الواسعة من خلال النمو السريع لشركة Mylerz لتصبح شركة رائدة ومبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، حيث استفادت Mylerz من خبرتها وعروضها التكنولوجية المتطورة لحل العديد من التحديات المرتبطة بالتسليم في الميل الأخير في مصر، بما في ذلك مسارات التسليم المعقدة وهيمنة النقد وتنوع التجار و احتياجاتهم المختلفة”.