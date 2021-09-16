مايكروفوكس للبرمجيات العالمية تتبرع لمستشفي 57357

أعلنت شركة مايكرو فوكس ،العالمية لبرمجيات وحلول وتطبيقات المؤسسات، وإدارة أمن البيانات والمتخصصة في تزويد مؤسسات الاعمال بأحدث حلول التحول الرقمي عن تبرعها المالي لمؤسسة مستشفى سرطان الاطفال فى مصر ” 57357 ” بهدف مساعدتها على تنفيذ مهام الانسانية فى ابتكار طرق جديدة لعلاج الالاف من الاطفال الذين يعانون من مختلف انواع امراض السرطان بجانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال .

جاء ذلك خلال فعاليات تسليم التبرع بمقر المستشفى بحضور كل من جونزالو أوسانديزادا، رئيس المبيعات في شركة مايكروفوكَس والدكتور شريف ابو النجا مدير مستشفى ” 57357 ” وسكرتير عام جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان وعبد الحميد حسن مدير المبيعات بشركة “مايكروفوكس “مصر

و علق جونزالو أوسانديزادا، رئيس المبيعات في شركة ” مايكرو فوكَس ” العالمية، ان هذه الشراكة مع مستشفى ” 57357 “تعزز سعي الشركة لمساعدة منظمات المجتمع المدني على الاستمرار في لعب دورها في التطورات المتقدمة بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الطبي. أعرب فريق مايكرو فوكِسعن أمله في أن يستفيد الأطفال بالفعل من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، حيث كان ذلك نتيجة لعملية تعاون طويلة ومثمرة مع المستشفى، ليكونوا قادرين على تقديم مجموعة متنوعة من حلول التحول الرقمي التي تقدم خدمات رعاية صحية فائقة.

أضاف: “يسعدنا أن تكون “مايكرو فوكِس” أحد شركاء عملية التحوّل الرقمي، التي ستوفر الدعم لمساعي مستشفى ” 57357 ” لحصدالمزيد من النجاحات والانتصارات الطبية فىمجال علاج مرض السرطان من خلال حلولنا الرقمية لخدمات التحليلات المعمّقة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي عالي الأداء. هذا سيسهل على المستشفى تحقيق أفضل النتائج الطبية للمرضى، والتي يمكن مقارنتها بسهولة بما نراه في العديد من البلدان الأوروبية”.

وأوضح أن “مايكرو فوكِس “، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ولديها أكثر من 40,000 عميل حول العالم ويعمل بها نحو 15 ألف موظف، ستساعد مستشفى ” 57357 “على تحقيق النتائج المرجوة، من خلال تسريعها لأداء المهام وتبسيط عمليات الرقمنة وتقوية مرونة الأعمال والتحليلات في الوقت اللازم، لتوفر العناصر الاساسية للنجاح على مستوى الإدارة والتنافس في تقديم خدمات طبية بمستويات عالمية.

أشار أوسانديزادا أيضا إلى ما تقدمه “مايكرو فوكِس” من حلول الامن السيبراني لمساعدة الفريق التقنى بالمستشفى على تشخيص أي مخاطر أو فجوات محتملة في التهيئة الخاصة بالأمن السيبراني، كما تخطط لتوفير الأدوات والدعم اللازمين لتسريع تطوير البرمجيات الخاصة بالفريق.

وقال: “هذه الشراكة تأتى ضمن برنامج الشركة للمسؤولية المجتمعية “مايكرو فوكَس انسباير” ويقع في صميم كل ما نقوم به سواء كان ذلك داخليًا لإدارة علاقات الموظفين أو خارجيًا مع العملاء والمجتمعات المحلية أو في البيئة المحيطة من خلال دورنا في التحول إلى اقتصاد مستدام ومساعدة الأطفال الذين يعانون من السرطان “ونفعل ما في وسعنا لدعم مؤسسة مستشفى ” 57357 ” التي تساعد الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.

من جهته ، أفاد الدكتور شريف ابو النجا مدير مستشفى ” 57357 ” بان التعاون مع شركة ” مايكرو فوكس ” مستمر و يتطور بصورة سنوية فهي أحد اهم شركاء التكنولوجيا لتطوير وتعزيز كافة انظمة العمل واداة موارد المستشفى بداية من اليات استقبال المرضى، إلى تخزين وإدارة بيانات المريض، وأمن البيانات، وتحسين نتائج العلاج.

وأضاف أن هذه الشراكة المجتمعية “الإيجابية” ليست الأولى مع ” مايكرو فوكس” والتي لا تهدف فقط الى مساعدتنا على توفير برامج صحية عالمية لغير القادرين من الاطفال المصريين المصابين بالسرطان من خلال إتاحة مجموعة من الحلول الرقمية بأسعار متميزة ودعم فنى على المستوى المطلوب، وإنما تعبر بقوة عن دعن الشركة للقضايا الانسانية وقناعتها بأهمية خدمه المجتمع انطلاقا من مسئوليتها تجاه المجتمع، الذى تعمل فيه، وحرصها علي استمرار دور مستشفى ” 57357″ في تزويدنا بالحلول التكنولوجية لضمان خدمات صحية فائقة الجودة للمرضي .

وأشار أبو النجا إلى إن هذا التعاون، من خلال مبادرة ” مايكرو فوكس “، هو تجسيد للشراكة المثمرة والعمل المجتمعي الناجح بين مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة لتحسينمستوى الخدمات الطبية ورعاية المرضى موجها الشكر للشركة على مساعدة مؤسسة ” 57357 ” على تحسين رحلتهم العلاجية اعتمادا على أفضل الأطباء والاطقم الطبية المساعدة فضلا عن تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم الضرورية بسهولة وبدون أي صعوبات.

بدوره قال محمد العجاج المدير التقني بمستشفى ” 57357 ” إن البيانات والمعلومات هي الثروة الحقيقة بالنسبة للمستشفى والتي تساعدنا من خلال تحليلها على تحسين وتطوير أنظمة العلاج للأطفال المرضى.

وأضاف: “على مدار السنوات الماضية كانت شركة ” مايكرو فوكَس ” هي الشريك التكنولوجي الامثل لتوفير الحلول المناسبة لنا لإدارة وتخزين وحماية بيانات المستشفى”.

وتابع : “نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعم جهود المستشفى ومساعيها لتحقيقالتحوّل الرقمي بالكامل والاعتماد على المستندات الرقمية لمواكبة المرحلة الجديدة من أسلوب العمل القائم على مبادئ الحوكمة”.وأشاد بجهود مايكرو فوكس في تجسيد رؤية مستشفى 57357 شجعه رؤية الواقع الملموس للتحول والفرق الذي سيحدثه في حياة الأطفال المصريين المصابين بالسرطان.و