مايكروسوفت: 1000% نموًا في مكالمات الفيديو عالميًا خلال مارس

أصدرت شركة مايكروسوفت اليوم تقريرها الأول حول مؤشر توجهات العمل، الذي يستند في بحثه إلى أداة Microsoft Graph التي تحلل اتجاهات الإنتاجية عبر تريليونات من الإشارات، وترصد كيفية تأثير سيناريوهات العمل عن بُعد في تغيير طريقة تواصل الناس مع بعضهم.

وأظهر التقرير نمواً بنسبة 1000٪ في إجمالي عدد مكالمات الفيديو خلال شهر مارس الماضي ، كما زادت عدد مقاطع فيديو Stream في منصة Teams خلال الأسبوع الواحد أكثر من خمس مرات في الشهر الماضي ، في حين تم تحميل مئات الساعات من مقاطع الفيديو خلال الدقيقة الواحدة.

وتهدف الشركة من خلال هذا البحث إلى مشاركة الأفكار والرؤى التي استنبطتها لتمكين عملائها من الاستفادة من الجوانب المشرقة والنقاط الايجابية بما يسهم في تعزيز مخططاتهم المستقبلية.

و كشف البحث عن رقم قياسي جديد بلغ 2.7 مليار دقيقة اجتماع خلال اليوم الواحد، حيث يمثل هذا النمو الجديد زيادة بنسبة 200٪ مقارنة بما سجلته الأرقام السابقة في منتصف مارس الماضي التي بلغت 900 مليون دقيقة يومياً، وحالياً تستفيد 183.000 مؤسسة تعليمية عبر 175 دولة من خدمات منصة Teams للتعليم في خضم تحول الطلاب والمعلمين إلى استخدامها للتعلم عن بُعد.

وأعرب جاريد سباتارو نائب رئيس شعبة Microsoft 365 عن سعادته لما تقدمه تقنيات مايكروسوفت من دور كبير في مساعدة هذه المنظمات على مواصلة أعمالها بأكمل وجه دون انقطاع.

مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس رسالة الشركة المتمثلة في تمكين كل شخص ومنظمة في العالم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أكد المسئولية الكبيرة التي تشعر بها مايكروسوفت حيال ضرورة تمكين الناس والمؤسسات، عن طريق إتاحة أفضل أدوات الاتصال والإنتاجية الآمنة خلال الوضع الجديد.

وأضاف سباتارو في حديثه قائلاً “على الرغم من أن الطريقة التي نعمل بها قد تغيرت، فإن عملاءنا يؤكدون من خلال تجاربهم في كل يوم أن جهودنا المبذولة لتمكينهم من الاتصال والتواصل مع بعضهم تكللت بالنجاح في مواجهة التحديات الراهنة”.

علاوة على ذلك شهدت مايكروسوفت في خضم عزم المؤسسات إلى مواصلة أعمالها زيادةً كبيرة في استخدام منصة Teams على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية ، حيث ارتفع العدد الأسبوعي لمستخدمي الهواتف المحمولة عبر Teams لأكثر من 300% من أوائل بداية شهر فبراير حتى تاريخ 31 مارس.

يذكر أن مايكروسوفت أضافت اليوم أيضًا ميزتين جديدتين إلى Teams ، حيث تتضمن الميزات الجديدة خيار إنهاء الاجتماع من قبل منظميه وكذلك القدرة على تحميل التقارير الخاصة بشؤون المشاركين.