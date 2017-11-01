مايكروسوفت: نمتلك 21 داتا سنتر بتكلفة 21 مليار دولار

15.8 مليار دولار عائدات IBM من الحوسبة السحابية في عام محمود جمالقال حسن النبوي، مدير قنوات تطوير شركاء الأعمال بشركة مايكروسوفت مصر، إن الشركة لديها 21 داتا سنتر علي مستوي العالم، وتصل تكلفة الداتا سنتر الواحد لأكثر من مليار دولار. وأوضح أن السوق المصرية من أكثر الأسواق الجا



15.8 مليار دولار عائدات IBM من الحوسبة السحابية في عام

محمود جمال

قال حسن النبوي، مدير قنوات تطوير شركاء الأعمال بشركة مايكروسوفت مصر، إن الشركة لديها 21 داتا سنتر علي مستوي العالم، وتصل تكلفة الداتا سنتر الواحد لأكثر من مليار دولار.

وأوضح أن السوق المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة في منطقة الشرق الاوسط في مجال تطبيقات وحلول الحوسبة السحابية.

وأكد أن الشركة بدأت التركيز بشكل كبير علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتوفير هذه التطبيقات لها لمساعدتها في تطوير أعمالها في أسرع وقت.

وبين أن مايكروسوفت تتيح عمليات بيع الحلول للأفراد أون لاين من خلال موقعها الإلكتروني، للتوعية بأهمية استخدام تقنيات الحوسبة السحابية، والخروج على المعتاد في التعامل والبيع للشركات الكبري فقط.

وأوضح النبوي أن الشركة توفر سرية تامة لجميع معلومات العملاء وحماية الخصوصية الخاص بكل عميل علي حدة من خلال الداتا سنتر المنتشرة علي مستوي العالم.

على جانب آخر قال مصطفي ظافر، مدير حلول الحوسبة الهجينة بشركة IBM للشرق الأوسط وافريقيا، إن حجم عائدات الشركة من الحوسبة السحابية وصل إلى 15.8 مليار دولار خلال 12 شهرًا الماضية.

وأضاف أن الشركة تستثمر دائمًا في تطبيقات الحوسبة السحابية من خلال الداتا سنتر الخاص بها والمنتشرة علي مستوي العالم.

وأشار الي انه من اكبر الموردين لتطبيقات وحلول الحوسبة السحابية علي مستوي العالم، موضحا ان الشركة وفرت هذه الحلول لعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر خلال الشهور القليلة الماضية.