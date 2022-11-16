مايكروسوفت مصر تتعاون مع القابضة للغازات الطبيعية في مجال الاستدامة

أعلنت شركة مايكروسوفت مصر عن تعاونها مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لرسم خارطة الطريق نحو الاستدامة.

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة التفاهم، وذلك فى إطار فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقدة فى شرم الشيخ.

وتهدف الشراكة بين الايجاس ومايكروسوفت لتحقيق رؤية الايجاس فى اتجاه صناعه أكثر استدامة، إذ تبنت الايجاس منهجيه الـ 5 R’s التابعة لمايكروسوفت والتي من شاْنها المساهمة فى خفض الانبعاثات الضاره.

أكد الملا أن مذكرة التفاهم تأتى امتدادا لجهود بدأتها الوزارة لتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها فى مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات وكذلك الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التي تقدمها الشركات العالمية فى هذا المجال .

وقالت دولت هاشم، مساعد رئيس الشركة لنظم المعلومات والاتصالات: يأتي هذا التعاون تماشياَ مع إيمانناً بالدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا فى تحقيق رؤيتنا فى الاستدامة فى قطاع الغازوالبترول.

فيما يعد غاز الميثان أحد الغازات الدفيئة القوية، وهو أكثر فعاليةً من ثاني أكسيد الكربون في امتصاص الأشعة تحت الحمراء، وبالتالي له أثر خطير على الاحتباس الحراري العالمي. وهذا ما يؤكد على أهمية الكشف عن تسربات الميثان ومعالجتها. ويسمح Space-based Methane detection solution من مايكروسوفت، لشركة إيجاس بالحصول على متابعه حيه للمواقع مما يتيح الكشف عن وجود تسريبات في وقت حدوثها مع تحديد مواقعها حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات الملائمة للتحكم في هذه الانبعاثات وتخفيضها.

بينما يساعد الـ Microsoft Sustainability Manager في العمل على مركزية البيانات المتعلقة بالانبعاثات وتساعد كذلك في تنظيم معالجة هذه البيانات ومشاركتها وإعداد التقارير الخاصة بها. ويتيح هذا الحل الفرصة لشركة إيجاس لتحقيق استراتيجيتها و اهدافها للاستدامة بما يتماشى مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستشارك مايكروسوفت أيضًا إيجاس فى رفع كفاءة موظفيها على تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات التي يتم تنفيذها، وهو ما يساهم بدوره في التمكين من استخدام هذه الحلول وتطبيقها بفعالية وكفاءة.

وقالت ميرنا عارف، المدير العام لمايكروسوفت مصر: “ندرك في مايكروسوفت أننا لا نستطيع مواجهة التحديات المناخية بمفردنا، ولهذا السبب يعد هذا التعاون خطوه هامه نحو الطريق الصحيح، خاصةً مع استضافة مصر لمؤتمر COP27، فهو منتدى يتيح الفرصة للقطاعين العام والخاص للعمل سويًا للوصول إلى حلول للأزمة المناخية. وبتنفيذ حلMicrosoft Sustainability Managerو Space-based Methane detection solution تصبح إيجاس في وضع يتيح لها تطوير أعمالها باستخدام طرق مبتكرة، وهو ما سيكون له أثرًا إيجابيًا على العالم لعقود قادمة”.

تعمل مايكروسوفت على تسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامةً من خلال مساعدة عملائها، مثل شركة إيجاس، على إيجاد حلول مستدامة وتقليل بصمتهم البيئية، وتطوير البحث، والدعوة إلى سياسات تعود بالنفع على البيئة.