مايكروسوفت شريكا تكنولوجيا استراتيجيا لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ

أعلنت شركة مايكروسوفت مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، اليوم عن مشاركتها كراعٍ رئيسي استراتيجي للتكنولوجيا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27). المقرر استضافته في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وتعتزم شركة مايكروسوفت، من خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، تقديم حلولها لمساعدة الأشخاص والمؤسسات على فهم قدرة التكنولوجيا على إحداث تغييرات جذرية وتسخيرها لوضع أهداف مناخية جديدة ومؤثرة.

ميرنا عارف: مسألة تغير المناخ في صدارة أولويات الحكومة المصرية

وعلقت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، خلال مراسم التوقيع التي أقيمت بوزارة الخارجية بالقاهرة قائلة: لدينا إيمان راسخ بقدرة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ على إحداث تحولات جوهرية، ويشرفنا المساهمة بدور محوري مرة أخرى في المؤتمر هذا العام.

وتابعت قائلة : نشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجعل مسألة تغير المناخ في صدارة أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030. ومن المعروف أن التكنولوجيا تقدم حلولاً للعديد من التحديات المناخية البالغة الإلحاح في عصرنا الراهن، ويأتي تنظيم مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لتقدم فرصة فريدة للقطاعين العام والخاص لتنسيق التعاون والجهود بينهما لإيجاد حلول مناخية لتسريع وتيرة التقدم في مصر والمنطقة ككل.

وأضاف براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت، أن العالم يحتاج أن يأخذ خطوات ويتحرك إلى الأمام سريعاً و(COP27) سيكون ملتقي مهم للتحرك من مرحلة الوعود إلي مرحلة التنفيذ و التقدم. ونحن نفخر بشراكتنا مع الحكومة المصرية ومساندتنا لهذه الجهود.

سامح شكري: كلنا ثقة في القدرة الابتكارية التي يتمتع بها القطاع الخاص على مواجهة التحديات المناخية

من جانبه أوضح سامح شكري، وزير خارجية مصر والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن مؤسسة الرئاسة المصرية تتعاون عن كثب مع الشركات الرائدة مثل مايكروسوفت والأطراف المعنية الأخرى بهدف تسريع العمل المناخي.

وقال: “كلنا ثقة في القدرة الابتكارية التي يتمتع بها القطاع الخاص على مواجهة التحديات المناخية فضلاً عن قدرته على التأثير على الأطراف المعنية المباشرة، مثل الموردين والمستثمرين وأرباب العمل والشركاء بهدف تعزيز التأثير المرجو في مسألة تغير المناخ”.

ورحب أشرف إبراهيم، منسق عام الشقين التنظيمي والمالي للمؤتمر، بمايكروسوفت شريكًا رئيسيًا لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. كما شدد على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص الدولي في تعزيز نماذج الأعمال المستدامة ودعم الأهداف المناخية المتفق عليها. كذلك سلط السفير الضوء على الإسهامات التي قدمتها شركة مايكروسوفت على هامش المؤتمر المقرر انعقاده في شرم الشيخ، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم من أجل إنجاح دورة هذا المؤتمر وتعزيز تأثيره.

شريف توفيق: مايكروسوفت تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مؤتمر الأطراف

وفى كلمته خلال حفل التوقيع ، صرح شريف توفيق مدير حلول الاستدامة بشركة مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “سيجتمع خبراء العالم في رحاب مؤتمر الأطراف للتباحث والتحاور حول قضايا وتحديات التغير المناخي واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها.. ونحن ملتزمون بالاضطلاع بدورنا، ونتطلع إلى تعزيز سبل التعاون مع مصر في مؤتمر الأطراف المقرر انعقاده هذا العام كي نسهم في تسريع تحوّل العالم نحو مستقبل أكثر استدامة اقتصادياً وبيئياً”.

واختتم: نستمد الآن خبراتنا من السنوات العشر الماضية ونسخّرها في التعاون معاً لبناء مستقبل أكثر استدامة وتمكين الحكومات والعملاء والشركاء في المنطقة من تحقيق أهدافهم الخاصة.. وسوف نُطبق هذه الدروس المُستفادة نفسها أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ للمساعدة في التصدي للتحديات الهائلة أمامنا جميعًا.