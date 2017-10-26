مايكروسوفت توقف تصنيع كينكت

المال - خاص أوقفت شركة "مايكروسوفت" تصنيع جهازها "كينكت" للاستشعار الحركة بمنصة ألعاب "إكس بوكس ون"، حسبما أورد موقع Fast Co Design، موكدة أنها ستواصل تقديم الدعم لمستخدمي منصات ألعاب "إكس بوكس". ويعتبر إعلان مايكروسوفت نهاية لواحد من أنجح أجهزتها،…

المال – خاص

أوقفت شركة “مايكروسوفت” تصنيع جهازها “كينكت” للاستشعار الحركة بمنصة ألعاب “إكس بوكس ون”، حسبما أورد موقع Fast Co Design، موكدة أنها ستواصل تقديم الدعم لمستخدمي منصات ألعاب “إكس بوكس”.

ويعتبر إعلان مايكروسوفت نهاية لواحد من أنجح أجهزتها، وباعت أكثر من 35 مليون وحدة من “كينكت” منذ طرحه في الأسواق لأول مرة في نوفمبر 2010.

ودخل الجهاز موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2011 عندما أصبح جهاز “كينكت” لمنصة “إكس بوكس 360″، أسرع الأجهزة الاستهلاكية تحقيقاً لمبيعات قياسية في ذلك العام.

وشهدت السنوات القليلة الماضية جدلاً من محبي الألعاب حول جدوى جهاز “كينكت” في إثراء تجربة اللعب بصورة عامة على منصات “إكس بوكس”.

يشار إلى أن مايكروسوفت تستعد حالياً لإطلاق منصة الألعاب الجديدة “إكس بوكس إكس” قريباً في الأسواق.