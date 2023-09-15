«مايكروسوفت» تفشل في تجنب تدقيق أعمق في تطبيق «تيمز» من قبل الاتحاد الأوروبي

فشلت محاولة شركة “مايكروسوفت” لتجنب تدقيق أعمق من قبل الاتحاد الأوروبي في تطبيق “تيمز” للاجتماعات عبر الفيديو، في الوقت الذي يُعد فيه مسؤولو مكافحة الاحتكار بالتكتل شكوى رسمية ضد سلوك الشركة.

قدمت “مايكروسوفت” في الآونة الأخيرة اقتراحاً بفصل “تيمز” عن حزمة تطبيقات شاملة للشركات، وبيعه للعملاء بشكل منفصل بخصم سنوي، لكن الاقتراح لم يكفِ لتهدئة مخاوف الجهات التنظيمية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تدقيق أعمق من قبل الاتحاد الأوروبي

أضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الموضوع، أن المفوضية تعد لائحة بالاعتراضات لإرسالها إلى الشركة، التي ستتلقاها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بنهاية أغسطس، حاولت “مايكروسوفت” تهدئة المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية في إطار تحقيق جديد حول كيفية إدراج الشركة تطبيق “تيمز” بحزمتي “أوفيس 365″ و”مايكروسوفت 365”. وجاء التحقيق بعد شكوى قدمتها منصة “سلاك” للرسائل، التي تملكها شركة “سيلز فورس” منذ 3 سنوات تقريباً.

لم تعلق “مايكروسوفت” على الأنباء مباشرة، ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلب التعليق.