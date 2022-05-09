«مايكروسوفت» تعلن عن مبادرات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة

أعلنت مايكروسوفت عن مبادرات جديدة لتسريع نمو 10,000 شركة ناشئة أفريقية، واستثمارات كبيرة لدفع عجلة منظومة الشركات الناشئة في قارة أفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف “مكتب مايكروسوفت لعمليات التحول الرقمي في أفريقيا” الذي تم إنشاؤه مؤخرًا.

وبناءً على ذلك، سيكون (مركز رواد أعمال الشركات الناشئة Founders Hub -) العالمي الذي أطلقته مايكروسوفت مؤخرًا متاحًا للشركات الأفريقية الناشئة من خلال “مكتب مايكروسوفت للتحول الرقمي في أفريقيا”، وهو مركز خدمة ذاتية يوفر للشركات الناشئة الدعم اللازم عبر مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك الوصول إلى الارشادات المناسبة والمحتوى الخاص برفع المهارات وغيرها، إضافة إلى الخدمات والأدوات والمنصات مثل منصة “مايكروسوفت أزور” السحابية وخدمة ”GitHub”، بما يضمن تطور الشركات الناشئة إلى حين وصولها إلى مرحلة الانطلاق في بيئة سوق العمل.

وعلاوة على ذلك، ستعمل مايكروسوفت على تمكين الشركات الناشئة من التوسع السريع بإنشاء تحالفات وشراكات مع مجموعة من الممولين الاستثماريين، وذلك من خلال توفير دعم تمويلي يصل إلى 500 مليون دولار، علماً بأن هذا التمويل سيأتي عبر شبكة من المستثمرين الذين سيخصصون جزءًا من دعمهم المالي لدفع عجلة منظومة الشركات الناشئة في مايكروسوفت.

وقد أقامت مايكروسوفت بالفعل شراكات مع العديد من الجهات الاستثمارية في مجال التمويل، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر: “بنك مصر”؛ وشركة “”Global Venture Capital ؛ ومؤسسة ”Get Funded Africa”، ويتمثل الهدف من ذلك في تنمية هذه الشبكة من المستثمرين خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة التمويل وتمكينهم من توسيع نطاق عملهم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عام.

ويشهد سوق الشركات الناشئة في أفريقيا ازدهارًا تؤمن مايكروسوفت بأن سوق الشركات الناشئة في أفريقيا يعتبر سوقاً حيوياً جداً ومؤهل إلى أن يصبح العمود الأساسي للاقتصاد الرقمي لقارة أفريقيا ، فضلاً عن كونه سوق يدعم الابتكار المحلي من خلال تطبيق الحلول القادرة على معالجة التحديات المجتمعية.

وبهذا الصدد، قال وائل القباني المدير العام لمكتب مايكروسوفت لشئون التحول الرقمي في افريقيا ان الاستثمارات في منظومة الشركات الناشئة تنمو بوتيرة سريعة للغلية في افريقيا، ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهناك أكثر من 640 مركزًا تقنيًا نشطًا في جميع أنحاء أفريقيا، مما يسرع عملية الابتكار وخلق فرص العمل، لا سيما بين الشباب.

و اشار القباني إلى ان سوق الشركات الناشئة الأفريقية حاليًا يمثل أقل من واحد بالمائة من إجمالي الاستثمارات في جميع أنحاء العالم ، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة فعلية للبدء في عملية التغيير.

ومن هذا المنطلق تسعى مايكروسوفت إلى توسيع نطاق تأثيرها بشكل كبير من خلال تطبيق استراتيجية شاملة تركز علىى ثلاثة مجالات رئيسية.

و في هذا السياق قالت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر , ان مايكروسوفت تؤمن بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة في الاقتصادات النامية،بالإضافة إلى إدراكها للتحديات التي تواجه هذه الشركات في تحقيق النمو و الوصول إلى الاسواق , لذلك تعمل الشركة على على تمكين الشركات الناشئة من خلال الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية على مستوى القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تمكينهم من منظومة شركاء مايكروسوفت بما يساهم في خلق اقتصادات مدفوعة رقميا.

وأضافت عارف ان مايكروسوفت مصر تعمل على على تمكين الشركات الناشئة من خلال تزويدهم بالموارد والتقنيات التي تساعدهم على ابتكار حلول جديدة،علاوة على خلق فرص لشركائنا من الشركات الناشئة لنمو الأعمال لهم مع عملائنا، وإزالة العوائق من أمامهم، بحيث يصبحوا شركاء في منظومة مايكروسوفت في المستقبل.

(مركز رواد أعمال الشركات الناشئة Founders Hub -)

يتيح المركز للشركات الناشئة فرص كبيرة للاستفادة من عمليات البيع التي ترتبط بعملاء مايكروسوفت من الشركات والمؤسسات. ستدعم مايكروسوفت أيضًا الشركات الناشئة في أنشطة التوسع الجغرافي ، حيث يمكن للشركات الناشئة التوسع من خلال البيع في بلدان أو مناطق جديدة.

وفي هذا السياق ، قال جيرالد مايثيا مدير الشركات الناشئة لدى مكتب مايكروسوفت للتحول الرقمي في أفريقيا “يتيح مركز رواد أعمال الشركات الناشئة لمايكروسوفت التعامل مع المؤسسات المعنية بمسرعات وحاضنات الأعمال والمراكز التقنية في جميع أنحاء القارة. كما توفر شراكاتنا مع مسرعات الأعمال الأفريقية الرئيسية دعمًا حاسمًا لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة من خلال تطوير أعمالها وخطط التوسع في السوق.