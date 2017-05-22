مايكروسوفت تعلن الفرق الفائزة فى نهائيات مسابقة كأس التخيل

المال - خاص :أعلنت شركة مايكروسوفت بالتعاون مع مبادرة الابتكار العالمي للعلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية (GIST) أسماء الفرق الستّ الفائزة في نهائيات مسابقة "كأس التخيلّ" 2017 لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا التي أُقيمت في بيروت من 17 -20 مايو الحالي، وتتوجّه الفرق الست الفائزة ال

المال – خاص :

أعلنت شركة مايكروسوفت بالتعاون مع مبادرة الابتكار العالمي للعلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية (GIST) أسماء الفرق الستّ الفائزة في نهائيات مسابقة “كأس التخيلّ” 2017 لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا التي أُقيمت في بيروت من 17 -20 مايو الحالي، وتتوجّه الفرق الست الفائزة الى مدينة سياتل التي تستضيف النهائيات العالمية بدورتها الـ15 حيث ستُمنح الفرق الثلاث الأولى جوائز نقدية تبلغ قيمتها 100 ألف دولار ، 25 ألف ، و 15 ألف دولار تباعا.



استضافت نهائيات المسابقة 47 طالباً ضمن 17 فريقاً يمثّلون كلّ من لبنان، الأردن، الضفة الغربية وغزة، تركيا، تونس، باكستان، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، قطر، مصر، عمان، نيجيريا، الجزائر والمملكة العربية السعودية. وقد أُقيم هذا الحدث تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري وبالتعاون مع مبادرة GIST والجامعة الامريكية في بيروت، كما شهد الحفل الختامي مشاركة السفيرة الامريكية في لبنان اليزابيث ريتشارد.

وجاء حفل الختام ليتوّج سلسلة من الفعاليات النهائية الوطنية التي نظّمتها الشركات التابعة لمايكروسوفت من دول المنطقة والتي جمعت أفضل المواهب الشابّة لعرض قدراتها الإبتكارية. تشترط المسابقة على فرق مؤلّفة من ثلاثة طلاّب إنشاء مشروع تكنولوجي مبتكر وكامل – إبتداع الفكرة، وضع خطة العمل، صياغة المشروع بإستخدام عنصر من “ميكروسوفت أزور” والشروع بالمنافسة. وخلافاً للسنوات السابقة، لم تكن الحلول مقتصرة على متطلّبات الفئات المختلفة بل خاضت مرحلة المواجهة دون تقسيم أو تصنيف.

وأثبتت الفرق الفائزة بجدارة هذا العام روحها التنافسية من خلال مشاريعها الإستثنائية. أما الفرق الست المتأهّلة لنهائيات الـImagine Cup العالمية بدورتها الـ15 فهي (ترتيب غير محدّد):

DocStroke من الأردن: يهدف المشروع إلى توفير التقنيات ذات التكلفة المنخفضة من أجل تحديد مخاطر السكتات الدماغية بإستخدام العدسة العينية والآلات المحدّدة التي تستطيع أي مؤسسة طبية في المناطق الريفية أن تتحمّل تكاليفها.

Bl!nk من لبنان: يقدّم هذا المشروع حلاً يتمثّل في تعليق حول اداء المستخدم (تقديم عرض أو إلقاء خطاب).

Green Jam من الإمارات العربية المتحدة: يهدف المشروع إلى تعزيز رغبة دبي لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم إستدامة. ويتحقق ذلك عن طريق تحويل عملية إعادة التدوير الى عادة مرسّخة لدى المواطنين الإمارتيين من خلال نظام المكافأة المتاح للجميع في دبي.

Beta Team من عمان: Bee تطبيق مرتبط بتقنية Beacons ويستهدف محلاّت البيع بالتجزئة. يهدف الى تعزيز تجربة التسوّق لدى الزبائن وتمكين تجّار التجزئة.

E-park من المغرب: تطبيق يتيح لمستخدميه العثور على مواقف للسيارات وذلك من خلال كاميرا مثبّتة على مصابيح الشوارع، تضبط الأماكن الخالية والمزدحمة. فيتمكّن المستخدم من حجزها أو التحقق منها في مواقف السيارات العديدة.

Team WaCoMo من قطر: منصّة كاملة توفّر تصوّرًا تفاعليًا حول عملية إستهلاك المياه في منافذ الممتلكات المختلفة وبالتالي تشجيع الإستخدام الفعّال للمياه.

حصل فريق Bl!nk من لبنان، على فرصة تعزيز خبرته نتيجة المشاركة في النهائيات العالمية في مدينة سياتل. في هذا الإطار، قال رامي كلش من فريق Bl!nk: “إنه لشرف عظيم أن نفوز بنهائيات منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. لقد كانت جولة مليئة بالتحدّيات إلاّ اننا نتطلّع للسفر الى سياتل. كما اننا سعداء لمنح مشروعنا المبتكر فرصة التنافس ضدّ مشاريع أخرى ونتمنّى البروز على المستوى العالمي.”

ومن جهتها، قالت مديرة شركة مايكروسوفت في لبنان هدى يونان: “من خلال مسابقة Imagine Cup، نسعى الى تحفيز الطلاّب المطورين لتقديم حلول مبتكرة من شأنها تغيير طريقة العيش، العمل واللعب، كذلك تعزيز المهارات اللازمة لتحقيق أحلامهم المستقبلية في عالم التكنولوجيا. شكل الطلاب من الجامعات المختلفة في الشرق الاوسط وافريقيا فرقا، حلموا وعملوا بجهد من اجل ابتكار حلول فريدة مستخدمين التكنولوجيات الرائدة في قطاع الصناعة مثل مايكروسفت ازور. نحن مجتمعون اليوم لتكريم نجاحهم.”

تستقطب مبادرة GIST رجال الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا من 135 دولة لينخرطوا في مجموعة من الدورات التدريبية داخل البلد، البرامج التفاعلية عبر الإنترنت والمسابقات العالمية. منذ عام 2011، إستقطبت المبادرة أكثر من 2.8 مليون مبتكر في مجال العلوم والتكنولوجيا عالمياً وواكبت أكثر من 5500 شركة ناشئة. أما برنامج GIST الشامل فقد ساهم في تطوير شبكة من رجال الأعمال الطموحين والراغبين في إبتكار الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية في بلدانهم.

وتوجّهت السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد إلى متنافسي مسابقة “كأس التخيّل” قائلة: “نيابة عن الشعب الأمريكي، أفتخر بأن حكومة الولايات المتحدة، من خلال مبادرة GIST ، تتعاون مع مايكروسوفت لدعم روّاد الأعمال حول العالم. نحن نؤمن بالقوة الإبداعية ونؤمن بأنه مهما بلغت درجة الدعم، يمكن للأفكار أن تصبح حقيقة واقعة لتغيّر العالم بشكل ملموس.” وأضافت: “لهذا السبب، إستثمرنا على مدى السنوات العشر الماضية مئات ملايين الدولارات في مجال التعليم في لبنان، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما إستثمرنا في مبادرات ريادة الأعمال، وأكبر دليل على ذلك مسابقة اليوم، من أجل مساعدة الأفراد في تحليل أفكارها، إنشاء نماذج أولية جديدة وإطلاق أعمال جديدة.”