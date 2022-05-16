مايكروسوفت تطلق مشروع الحرم الذكي لجامعة الأزهر

أعلنت شركة مايكروسوفت مصر اليوم إطلاق مشروع الحرم الذكي لجامعة الأزهر في إطار فعاليات أقيمت للاحتفال بالمشروع الجديد، بحضور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر وميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، إلى جانب كبير من قيادات وعمداء جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الفعاليات استعرضت مايكرسوفت أحدث الخدمات التقنية للعاملين وأعضاء التدريس والطلبة لتمكينهم لتحقيق أفضل ما لديهم والوصول لتحول رقمي شامل لجامعة الأزهر في وقت زمني محدد من خلال حزمة من التطبيقات والمشاريع الرقمية التي سيتم تنفيذها على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.

رئيس جامعة الأزهر: المشروع سيساهم في بناء مهارات الطلاب

وقال محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ان إن ثقافة التغيير مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وإن الأعمال التكنولوجية الجديدة تواجهها بعض الصعوبات بسبب عدم الاعتياد عليها ، وواجه الحاسب الآلي في بداية إدخاله للمؤسسات التعليمية أفكارا تقليدية تسببت في ركوده بعض الشئ، ومنها اعتقاد الموظفين بأن الحاسب سيكون بداية النهاية لهم، إلى أن عرفوا أهميته وصاروا لايستغنون عنه عندما تيقنوا بأنه عامل مساعد لهم في إنجاز أعمالهم، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت التحديث منذ أكثر من ثلاثين عامًا وتطور الأمر عامًا بعد آخر إلى أن احتفت الآن بمنظومة الحرم الذكي.

وأضاف المحرصاوي، أنه في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة للتكنولوجيا في العصر الرقمي، أصبح من الضروري بناء القدرات البشرية وتأهيلهم للتكنولوجيا للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة وربطها بمهن المستقبل التي تعتمد على استخدام البرمجيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن مشروع الحرم الذكي لجامعة الأزهر سيساهم في بناء مهارات الطلاب في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة لتحقيق التطلعات الرقمية المصرية، مما يعزز من مكانة جامعة الأزهر كقبلة لطلاب العلم من شتى بقاع العالم.

وقدم المحرصاوي الشكر لنواب رئيس الجامعة والعمداء والموظفين لتعاونهم في إنجاز المهام التي تمكن الجامعة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

مدير مايركوسوفت مصر : مشروع الحرم الذكي يمثل خطوة حيوية

وقالت ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر إن إطلاق مشروع الحرم الذكي يمثل لجامعة الأزهر خطوة حيوية في تحقيق التحول الرقمي في قطاع التعليم الجامعي في مصر، حيث ستعمل على الارتقاء بتجربة الطلاب في الحرم الدراسي، ورفع كفاءة إمكانيات أعضاء هيئة التدريس لخلق بيئات تعليمية موثوقة وتعليم الطلاب المهارات الرقمية، وكذلك تعزيز مشاركة الطلاب وتحويل عمليات التعلُّم بطريقةٍ مبتكرة، وتسخير البيانات لتحقيق تجارب دراسية أفضل تواكب تطلعات الطلاب في هذا العصر الرقمي.

ستعمل مجموعة حلول مايكروسوفت السحابية Azure و Office 365 و Dynamics عبر منظومة شركائنا المتكاملة على تحويل مجتمع الجامعة ليصبح رقميا،ً لتمكين كل معلم وطالب من تحقيق المزيد، معربة عن سعادتها بمشاركة جامعة الأزهر في رحلة تحقيق التحول الرقمي.