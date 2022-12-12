مايكروسوفت تستحوذ على 4% من أسهم مجموعة بورصة لندن

اتفقت شركة “مايكروسوفت” على شراء 4% من أسهم مجموعة بورصة لندن كجزء من شراكة إستراتيجية جديدة طويلة الأمد بين الشركتين، بحسب وكالة بلومبرج.

قالت “مايكروسوفت” في بيان اليوم الاثنين إنها ستستحوذ على الأسهم المملوكة لكونسورتيوم مكون من “بلاكستون” و”تومسون رويترز كورب”. ووفقاً لإغلاق الجمعة، تبلغ قيمة الحصة نحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار.)

الحصة هي جزء من شراكة أوسع مدتها 10 سنوات لمساعدة مالكة بورصة لندن على تطوير تحليلات البيانات والبنية التحتية السحابية باستخدام منتجات “مايكروسوفت”، حسبما ذكرت الشركة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن في البيان.

مجموعة بورصة لندن

سيتم تعيين سكوت جوثري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” لشؤون السحابة والذكاء الاصطناعي، عضواً في مجلس الإدارة.

قال الرئيس التنفيذي، ديفيد شويمر، في البيان: “يسعدنا أن نرحب بشركة (مايكروسوفت) كمساهم.. إن الجمع بين مجموعاتنا الرائجة للبيانات والتحليلات وقاعدة العملاء العالمية مع خدمات سحابية شاملة وموثوقة من مايكروسوفت ووصولها العالمي يخلق فرصاً جذابة لنمو الإيرادات لكلا الشركتين”.

من المتوقع أن تكلف الصفقة مجموعة بورصة لندن ما بين 250 مليون جنيه إسترليني (306 ملايين دولار) إلى 300 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك إنفاق رأسمالي بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.

قالت المجموعة إنها قدمت التزاماً تعاقدياً مع (مايكروسوفت) لإنفاق ما لا يقل عن 2.8 مليار دولار (2.3 مليار جنيه إسترليني) على الخدمات ذات الصلة بالسحابة والدعم على مدى السنوات العشر القادمة.

صعدت أسهم مجموعة بورصة لندن 4.6% في الساعة 8:06 صباحاً في لندن.

إنفاق إضافي

يعتمد الإنفاق الإضافي على “نجاح الشراكة الاستراتيجية” والطلب على منصة بيانات وخدمات المجموعة. وقدّرت “مايكروسوفت” في بيان منفصل أن “الشراكة وفرصة السوق الأوسع، يمكن أن تولد إيرادات إضافية للشركة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة”.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم ترحيل نظام مجموعة بورصة لندن الأساسي للبيانات والبنية التحتية التقنية الرئيسية الأخرى إلى بيئة مايكروسوفت السحابية “آزور” (Azure)، بينما سيتم تضمين بياناتها وتحليلاتها في تطبيقات معينة لـ”مايكروسوفت”.

تؤكد الصفقة تركيز مجموعة بورصة لندن المتزايد على البيانات والتحليلات. أكملت الشركة شراء “ريفينيتيف” (Refinitiv) بقيمة 27 مليار دولار العام الماضي، مستهلة حقبة جديدة حيث تأتي غالبية إيراداتها من البيانات. تتنافس الشركة الأم لـ” بلومبرغ نيوز” مع “ريفينيتيف” في تقديم الأخبار والبيانات والمعلومات المالية.