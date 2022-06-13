«مايكروسوفت» تستثمر 20 مليار دولار في تطوير حلول الأمن السيبراني خلال 5 سنوات

قالت ميرنا عارف ، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر ، عن اعتزام الشركة العالمية استثمار نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مشروعات البحث وتطوير حلول الأمن السيبراني ورفع كفاءات المهارات البشرية في هذا الصدد.

جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر caisec لأمن المعلومات اليوم الإثنين.

وأوضحت عارف أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة لإتاحة وتأمين بنية تحتية رقمية مؤمنة ووضع منظومة فعالة لحماية أمن الفضاء السيبراني ، معتبرة أن التهديدات الإلكترونية ليست وليدة اللحظة الراهنة.

ورأت أن جائحة فيروس كورونا سرعت خلال العامين الماضيين من تبني التكنولوجيا، الأمر الذي أدى لزيادة وكثافة حجم التهديدات الإلكترونية ، مضيفة أن مايكروسوفت تعمل على تقديم حلول سحابية متكاملة ومؤمنة.