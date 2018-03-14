مايكروسوفت تتمركز في الإمارات لتقديم خدماتها السحابية بالشرق الأوسط

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنتعتزم شركة مايكروسوفت العالمية المتخصصة في تقنيات الحاسوب، افتتاح مركزين في أبوظبي ودبي بالإمارات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، في ظل خطة التوسع السريعة التي تنفذها الشركة لكسب حصة أكبر من سوق الحوسبة في العالم، ولمنافسة أمازون التي تخطط لتقديم ذات

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

تعتزم شركة مايكروسوفت العالمية المتخصصة في تقنيات الحاسوب، افتتاح مركزين في أبوظبي ودبي بالإمارات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، في ظل خطة التوسع السريعة التي تنفذها الشركة لكسب حصة أكبر من سوق الحوسبة في العالم، ولمنافسة أمازون التي تخطط لتقديم ذات الخدمات عبر مركز في البحرين بحلول 2019، وفقا لوكالة بلومبرج.

وتخطط أمازون أيضا لافتتاح مركزين للحوسبة السحابية بجنيف وزيورخ في سويسرا، فضلا عن مركزين آخرين في ألمانيا.

وتعد أمازون أكبر بائع لخدمات الحوسبة السحابية في العالم والتي تتضمن تخزين البيانات ومعالجة التطبيقات، وتستحوذ على حصة سوقية أكبر 4 مرات من منافستها مايكروسوفت التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم.



