مايسة عطوة تفوز بمعقد المرأة بدعم مصر

ياسمين فواز

فازت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمقعد المرأة بالمكتب السياسى لائتلاف دعم مصر.

كانت قدغلقت اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات الأغلبية البرلمانية الداخلية، انتخابات ائتلاف دعم مصر، باب التصويت فى انتخابات المكتب السياسى للائتلاف ومنسقى المحافظات.



واعلنت النائبة ألفت كامل، رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات الداخلية للأغلبية البرلمانية، فوز النائب محمد السويدى برئاسة الائتلاف بالتزكية، بعدما أعلنت اكتمال النصاب القانونى بتسجيل 264 نائبا من أصل 348 عضوا بالائتلاف لهم حق التصويت.



وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت أيضا فوز النواب، أحمد زيدان وهشام عمارة ونانسى نصير ومحمد السلاب وفخرى طايل ومعتز السعيد وعبد الهادى القصبى وسحر طلعت وأشرف عمارة وجمال عبد العال وأحمد أبو كريشة، بعضوية المكتب السياسى للائتلاف بالتزكية.

