مايا مرسي تهنئ صناع مسلسل «تحت الوصاية» ومنى زكي

حرصت دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، على تقديم التهنئة لصناع مسلسل تحت الوصاية، والشركة المنتجة وبطلة العمل النجمة منى ذكي.

ونشرت مايا مرسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة بوستر المسلسل، وعلقت “المشاهدة 61.6 مليون مشاهدة تحت الوصاية MediaHub – سعدي جوهرمبروك فريق العمل ومبروك منى زكي”.

يذكر أن مايا مرسي قدمت درع تكريم للفنانة منى زكي، عن دورها في مسلسل “تحت الوصاية” الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني هذا العام، وحقق نجاحا كبيرا حيث كان يناقش مسألة الوصاية على المال.

وناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، قضية الوصاية على المال، وما يرتبط بها، بعدما لفت العمل العمل الدرامي الأنظار نحو القضية والمطالبة بتعديل القانون، كما جرى تكريم الفنان الصاعد عمر شريف، وصناع العمل.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب ورشدي الشامي ومها نصار وتأليف خالد دياب وشرين دياب واخراج محمد شاكر خضير.