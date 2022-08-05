مايا دياب تحيى حفلا غنائيا فى العلمين الجديدة (صور)

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة ضمن موسم حفلات العلمين الصيفي هذا العام التي تقام حاليا وتشهد حضورا جماهيريا كبيرا .
وقدمت مايا دياب في الحفل أغنياتها الشهيرة التي حققت بها نجاحا جيدا منها ” أحلى كلام ” وغيرها ، بالإضافة لأغنيات لمطربين لبنانين آخرين منهم النجم القدير جورج وسوف حيث قدمت له أغنيته الشهيرة ” الهوى سلطان” وسط تفاعل الحاضرين .
وكذلك غنت أغنية ” شو حلو ” للنجم اللبناني زياد برجي التي حققت شهرة واسعة بالوطن العربي ومصر منذ سنوات .
وحضرت مايا دياب لمقر الحفل برفقة مدير أعمالها حمدي بدر واستقبلهما منظم الحفل الدي جي ياسر الحريري ، وارتدت مايا ملابس صيفية جريئة واستمر الحفل حتى ساعات الصباح الأولى.