مايا بغدادى: نهضة المحروسة تستهدف دعم التنمية المستدامة

■ الاهتمام بخريجى المدارس والمعاهد الفنية لصقل مهاراتهم وإلحاقهم بسوق العمل ■ دعم رواد الأعمال لخلق المزيد من الفرصتتعاون جمعية نهضة المحروسة مع العديد من الجهات والمؤسسات الكبرى بما يعمل على تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال ومن يقدمون مشروعات تهتم بالمجال المجتمعى أو البيئى

■ الاهتمام بخريجى المدارس والمعاهد الفنية لصقل مهاراتهم وإلحاقهم بسوق العمل

■ دعم رواد الأعمال لخلق المزيد من الفرص

تتعاون جمعية نهضة المحروسة مع العديد من الجهات والمؤسسات الكبرى بما يعمل على تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال ومن يقدمون مشروعات تهتم بالمجال المجتمعى أو البيئى أو الثقافى.

وقالت مايا بغدادى، مدير حاضنة المشروعات المجتمعية بالجمعية، إن «نهضة المحروسة» تعمل على تنفيذ شراكات مع العديد من الجهات التمويلية بما يوفر حاضنة لمشروعات رواد الأعمال، وعلى رأس أولوياتنا إيجاد فرص عمل للشباب عن طريق تدريب وبناء قدراتهم العملية.

وأضافت لـ«المال»، أن الجمعية تولى أهمية كبرى لخريجى المدارس والمعاهد الفنية، لتدريبهم وثقل مهاراتهم، ونجحت الجمعية على مدار الـ3 سنوات الماضية فى تدريب 12 ألف شاب، وتوظيف 10 آلاف منهم، لافتة إلى الشراكة مع الجامعة الأمريكية ومؤسسة «هيفوس» الهولندية؛ لتقليل الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت مايا أن جمعية المحروسة تعاونت مع ماستر كارد، وهو مشروع ضخم استهدف تدريب 10 آلاف شاب فى 9 محافظات، وتم توظيف ما يقرب من 6 آلاف منهم، لافتة إلى أن الجمعية تعاونت أيضا مع بنك الإسكندرية، عن طريق مبادرة «دعم مصر».

وأشارت إلى أن مبادرة دعم مصر تقوم على حماية الأشغال اليدوية المعرضة للاندثار فى مصر لإعادة إحيائها مرة أخرى، لعلها تصبح واجهة تصديرية لمصر مثلما فعلت المصممة «عزة فهمى»، والتى أبدعت فى تصميم الجواهر والحلى وأصبحت حديث العالم من خلال معارض أقامتها فى لندن والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن الهدف من تلك المبادرة هى محاولة حثيثة لتصدير المنتجات المصرية الأصيلة إلى الخارج، والتى أصبحت ذات ميزة تنافسية سعرية فى الأسواق العالمية بعد تحرير سعر الصرف، ومن ثم يمكنها أن تحقق مردودا إيجابيا على مستوى الحصيلة الدولارية وعلى مستوى توفير فرص العمل.

وتهتم جمعية نهضة المحروسة بريادة الأعمال والمشروعات التى لها بعد مجتمعى أو بعد بيئى أو بعد ثقافى، كما تقوم على احتضان تلك المشروعات الوليدة ومحاولة تقديم الدعم الفنى لها لتحقق الاستمرارية، كما تهتم ببناء قدرات الباحثين عن العمل من الشباب بثقل مهاراتهم ومساعدتهم على التوافق مع متطلبات سوق العمل.

وقالت مايا بغدادى إن نهضة الحروسة قامت بالشراكة مع «العربية للأسمنت» من خلال حاضنة الأعمال «خليها سويسى»، التى تقوم على توفير حاضنة أعمال للمشروعات الجديدة ورواد الأعمال، وبدأ العمل بها فى عام 2015، مشيرة إلى أن الهدف من المبادرة خلق رواد أعمال بمحافظة السويس من خلال دعم الشركة العربية للأسمنت، والتى وفرت دعما ماليا بلغ مليونا و500 ألف جنيه عام 2015 لدعم رواد الأعمال، ثم ارتفع المبلغ ليصل إلى مليون و750 ألف عام 2016.

وكان سيرخيو الكانتاريا، الرئيس التنفيذى لشركة العربية للأسمنت، قد أعلن عن تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه العام الجارى للمسئولية المجتمعية بمحافظة السويس.

وأضافت مايا أنه للاستفادة بخدمات الجمعية فهناك ضرورة أن يكون المشروع لديه القدرة على الاستدامة، وليس مشروعا يغلق أبوابه قبل أن يبدأ، ويقدم خدمات مجتمعية أو بيئية أو تنموية

وفيما يتعلق بالتدريب من أجل التوظيف، أوضحت مايا أن السن يتراوح ما بين 18 و35 عاما، أما فيما يتعلق بريادة الأعمال فإن الجمعية تتعاون مع خريجى الجامعات حتى سن 40 عاما كحد أقصى.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بمشروع تم تنفيذه فعليا، وأصبح على أرض الواقع، فإن التمويل المتاح يتم وفقا لشرائح، الأولى على مستوى «شكل فكرتك»، ويترواح التمويل ما بين 10 و15 ألف جنيه للمشروع، أما فى مرحلة الاحتضان فالتمويل من الممكن أن يصل إلى 150 ألف جنيه.

وتعمل الجمعية على تقديم دورات يتم تمويلها من خلال شركات وجهات مانحة، ودورات غير ممولة وهى تختص بتقديم الدعم الفنى، وتعد «نهضة المحروسة» جمعية أهلية غير هادفة للربح، بدأت منذ عام 2003، وهى مؤسسة مصرية مائة بالمائة يملكها ويديرها مصريون.