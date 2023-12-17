«ماونتن فيو»: «ALIVA» يحقق مبيعات تتجاوز 32 مليار جنيه بعد أيام من إطلاقه

أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، عن تحقيق المرحلة الأولى من مدينة “ALIVA” في مستقبل سيتي لمبيعات استثنائية تجاوزت 32 مليار جنيه بعد أيام قليلة فقط من إطلاقها، وهو ما يمثل إنجازًا هامًا واستكمالا لسلسلة النجاحات المتتالية التي حققتها “ماونتن فيو”.

لقد تمكنت مبيعات مدينة ALIVA خلال أيام من تضاعف المبيعات التي حققتها كبرى مشروعات مستقبل سيتي على مدار عامي 2021 و2022، وهو ما يؤكد المكانة الريادية لماونتن فيو في تقديم قيم مضافة جديدة من شأنها تغيير مفاهيم وأساليب الحياة في وجهة مميزة مثل مستقبل سيتي.

قيمة مضافة

يُعد إطلاق مدينة ALIVA أكبر إطلاق في تاريخ الشركة من حيث نسبة المبيعات.في الوقت نفسه، يُعد The Lighthouse من أهم المفاهيم التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الكبير لمبيعات المشروع، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لـ ALIVA في مستقبل سيتي نظرًا لما يقدمه من مزايا متعددة للعملاء مقارنة مع أي مشروع آخر هناك.

ويقدم The Lighthouse سعادة ذات هدف ومعني لتمكين الأفراد من العيش على طبيعتهم، والالتفاف حول اهتماماتهم المشتركة، وخلق مجتمعات سعيدة، من خلال تقديم مفهوم جديد للسوق العقاري تم ابتكاره من خلال تبني العوامل الخمس للسعادة وهي المشاركة والهدف والحيوية والحرية والبهجة.

سيقوم “The Lighthouse” بإدارة تجارب المدينة وكافة الأنشطة التي تتضمنها مدينة ALIVA، حيث حرصت الشركة على تطبيق الأفكار الرئيسية لـ The Lighthouse في كل ما يخص المشروع وتقديم تجربة معيشية فريدة نابضة بالحياة.

وائل عز: نجاح ALIVA فاق كل التوقعات ويؤكد ثقة عملائنا وقدرتنا على تقديم قيم مضافة جديدة ومبتكرة

وتعليقًا على هذا الإنجاز، عبر المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عن سعادته بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي تمكنت الشركة من تحقيقه خلال أيام قليلة ويضاف لسلسلة إنجازات الشركة في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن نجاح مدينة” ALIVA “فاق كل التوقعات، وذلك بعد أن حققت المرحلة الأولى مبيعات قياسية تجاوزت 32 مليار جنيه وتخطى الطلب على وحدات المدينة عدد الوحدات المعروضة، وهو ما يؤكد ثقة عملاء ماونتن فيو في جودة منتجات الشركة العقارية.

وأشار إلى أن هذه المبيعات تنبئ بنجاح المراحل التالية، وهو ما تسعى الشركة لتحقيقه خلال 2024 وما بعدها، حيث يعتمد هذا النجاح الهام على إستراتيجية ماونتن فيو المتمثلة في إقامة مشروعات مبتكرة ومجتمعات متكاملة تعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لعائلات ماونتن فيو وتشجيعهم على التفاعل والاندماج بصورة إيجابية مع الأنشطة والفاعليات التي تقام داخل المدينة.

واختتم بقوله إن “ماونتن فيو” تستهدف صياغة شكل جديد للمجتمعات العمرانية المتكاملة في تلك المنطقة من خلال مدينة.ALIVA

موقع مميز

ولتحقيق رؤية الشركة في هذا المشروع الفريد، تتضمن ALIVA جميع عناصر المدينة المتكاملة، حيث تتميز المدينة بموقعها الإستراتيجي في مستقبل سيتي بالقرب من عدة طرق ومحاور رئيسية، حيث يقع طريق القاهرة السويس على الجانب الشمالي للمشروع، والعاصمة الإدارية الجديدة والطريق الدائري الإقليمي على الجنوب الشرقي، بالإضافة لمحور الأمل في قلب مدينة مستقبل سيتي والذي يربط طريق القاهرة السويس بطريق جنوب المستقبل سيتي.

ويبعد المشروع نحو 20 دقيقة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، القاهرة الجديدة، و19 دقيقة من مشروع ماونتن فيو 1 و17 دقيقة من مشروع ماونتن فيو هايد بارك.

وتُعد “مستقبل سيتي” واحدة من أكثر المدن العمرانية نموًا وتوسعًا، وتحرص دائمًا على الشراكة مع مطورين رائدين مثل ماونتن فيو، لتغيير شكل الحياة وتجربة المعيشة في القاهرة الجديدة ومنطقة شرق القاهرة بالكامل.

المرحلة الأولي

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تجربتين هما Fields Park وRiver Park. تنفرد Fields Park بمساحات خضراء مفتوحة مليئة بالأنشطة الترفيهية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة لمساحات مخصصة للزراعة تنمّي إحساس السكان بالانتماء للمدينة والتعرف على جيرانهم ودعم إبداعاتهم.

وتشمل التجربة توفير ورش عمل لتطوير المهارات المختلفة لعائلات ماونتن فيو. أما تجربة River Park فهي مستوحاة من القنوات المائية الشهيرة في مدينة أمستردام، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الحية والتفاعلية، مثل قوارب الكاياك والتجديف وأنشطة متنوعة أخري تساهم في تنمية مهارات سكان المدينة.وتضم المرحلة الأولي وحدات سكنية متنوعة ما بين فيلات، وتاون هاوس، وiVillas، وشقق Millennials.

تفرد المشروع

وُيعد مشروع ALIVA أكبر مشروعات مستقبل سيتي من حيث المساحة، حيث يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 638 فدانًا حيث يمثل نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة، بالإضافة لتجسيدها رغبة ماونتن فيو في تقديم مفاهيم عقارية جديدة تعمل على تغيير خارطة السوق العقاري من خلال تعزيز مفاهيم علم السعادة والاعتماد على أحدث الحلول والتجارب المتفردة لخدمة مجتمعاتها.