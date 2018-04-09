ماونتن فيو راعيًا ذهبيًا للجناح المصرى بمعرض IPS 2018

المال - خاص تشارك شركة "ماونتن فيو" للتطوير العقارى، كراعي ذهبي للجناح المصرى فى معرض "IPS 2018" دبى -أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط- الذي انطلقت فعالياته -اليوم الإثنين- وتتواجد به الشركات المصرية فى جناح خاص للمرة الأولى منذ انطلاقه.…

المال – خاص

تشارك شركة “ماونتن فيو” للتطوير العقارى، كراعي ذهبي للجناح المصرى فى معرض “IPS 2018” دبى -أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط- الذي انطلقت فعالياته -اليوم الإثنين- وتتواجد به الشركات المصرية فى جناح خاص للمرة الأولى منذ انطلاقه.

وتأتى مشاركة “ماونتن فيو” الأولى من نوعها فى المعارض العقارية، ولم تشارك الشركة منذ تأسيسها فى أية معارض سواء محلية أو خارجية وركزت على الحملات الدعائية المتنوعة عبر وسائل الإعلام.

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى، إن الشركة لديها رغبة جادة بالتركيز فى الفترة الحالية على ملف تصدير العقار والذى يسهم بدوره فى ادخال العملة الأجنبية إلى مصر ودفع الاقتصاد، ولديها العديد من المشروعات المميزة التى تحظى باهتمام من العملاء داخل وخارج مصر.

وأضاف معرض “IPS” دبى يعد أول معرض عقارى تشارك به ماونتن فيو منذ انطلاقها فى السوق المصرية، وفضلت أن يصبح المعرض أول مشاركات الشركة لما يحظى به من اهتمام دولى وعالمى من قبل العملاء العرب والأجانب.

ويشارك بالمعرض 17 شركة تطوير عقارى مصرية رائدة، منها: ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إعمار مصر للتنمية، رؤية القابضة للاستثمار العقارى، مانجروفى الجونة، درة، الشرقيون للتنمية العمرانية “OUD”، السعودية المصرية للتعمير “سيكون”، الصفوة، ابن سينا “سيسيليا لاجون”، إم بى جى جروب “بوكا العاصمة الإدارية”، امتلاك جاروالة الساحل الشمالى وكذلك شركة “MREC” مكانك للخدمات العقارية”، والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى منها سوديك وبالم هيلز، ويشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر.

وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، والمساحة الإجمالية 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، ويعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.