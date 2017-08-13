ماونتن فيو تقود سوق العقارات بطرحها i Apartment

فى طفرة جديدة بسوق العقارات المصرى، تضاف إلى طفراتها السابقة فى عالم البناء والتشييد، والتى صُنعت وفق استراتيجية واضحة وخطة عمل وآليات رسمت بدقة ووعى شديدين، تنفرد شركة ماونتن فيو الرائدة فى سوق العقارات، بأحدث وأجرأ الأفكار التى ترضى عملائها، وتشعل غيرة منافسيها، وتجعلها فى الصدارة دائما بلا منازع،

فى طفرة جديدة بسوق العقارات المصرى، تضاف إلى طفراتها السابقة فى عالم البناء والتشييد، والتى صُنعت وفق استراتيجية واضحة وخطة عمل وآليات رسمت بدقة ووعى شديدين، تنفرد شركة ماونتن فيو الرائدة فى سوق العقارات، بأحدث وأجرأ الأفكار التى ترضى عملائها، وتشعل غيرة منافسيها، وتجعلها فى الصدارة دائما بلا منازع، وإستكمالًا لنجاحات i-Villa وC-Villa تطلق «ماونتن فيو» i-apartment بمشروعيها العملاقين i-City «أكتوبر والقاهرة الجديدة»، كإنطلاقة جريئة فى عالم الإبتكار على مستوى الشقق السكنية و التى تصممها وتعمل عليها ماونتن فيو لتلبية التنوع فى الحاجات الشخصية للعملاء، بحيث تنتج الشركة شقة فريدة من نوعها لكل عميل.

وحرصا من ماونتن فيو على توفير كافة الخيارات التى تساهم فى زيادة الشعور بالراحة والرفاهية بـ iApartment من مشروع icity، تتيح الشركة لعملائها فرصة تصميم شققهم وفقًا لحاجاتهم الشخصية بدءا من التنظيم الداخلى وحتى الجزء الخارجى من الحديقة والروف والتراس، كذلك تعطى ماونتن فيو ميزة التحكم فى إطلالة الشقة حيث يستطيع العميل اختيار إطلالة بانورامية مبهرة 360 درجة، أو إطلالة هادئة وصحية على الحديقة، أو إطلالة حيوية على الساحة الرئيسية للمدينة، كما تتيح تصميم بناء مفصل حسب الحاجة يوجد به مساحات متنوعة ومتفاوتة للغرف المختلفة سواء نوم وحمامات وأماكن مخصصة للمسئولين عن الخدمات المنزلية وأيضا مصبغة.

مشروع i-apartment توفر لعملائها المميزين عالم ملئ بالاختيارات يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات اليومية، إذ تمنح i-apartment الفرصة كاملة لبناء منزل الأحلام، بتوفير تصميمات ذكية وأنيقه وغير متناهية، ووجهات متنوعة، إضافة إلى خطة سداد طويلة الأجل تصل لأكثر من 10 سنوات بدون فوائد أو مصاريف إدارية وعمولات.

وتوفر ماونتن فيو ضمن iApartment إجراءات مشددة لزيادة الأمن والأمان، ولزيادة إجراءات الأمان، تفخر iCity كونها الأولى فى طرح النموذج رباعى الأبعاد و الذى يعد طفرة فى عالم التخطيط العمرانى للمدن، و يهدف هذا النموذج إلى الفصل بين السيارات والبشر فى مجتمع ذات خصوصية وسهل الوصول إليه فى نفس الوقت، وأنظمة سيطرة على الحرائق 24/7، و كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وفيما يخص المرافق الأساسية توفر ماونتن فيو مدخل منفصل بخدمات الحراسة الخاصة وأنظمة ذكية للتخلص من المخلفات، ومساحات صف السيارات خاصة أو تحت مستوى الأرض، إضافة إلى منطقة اللاونج (سكاى لاونج أو بارك لاونج) والوحدات المميزة.

ومن واقع إدراك ماونتن فيو الجيد لاحتياجات عملائها تعلم جيدا أن الجمهور يهتم بصورة خاصة بأماكن تخزين أغراض المنزل المختلفة، فالبعض يُفضل وجودها تحت مستوى الأرض لشعور أفضل بالاتساع والراحة، وآخر يرغب بوجودها بشكل داخلى حتى يسهل عليه الوصول لأغراضه المختلفة بسرعة، ومن هنا اتاحت الشركة الاختيارين لعملاء i-apartment المميزين، كما اهتمت ماونتن فيو فى i-apartment بالأطفال إهتماما خاصا، حيث خصصت ساحات واسعة لأطفال للمُلاك، وساحات أخرى بالحديقة وسط المساحات الخضراء والألعاب.

الجدير بالذكر أن مشروع «I-city» هو أول مشروع تم إنشائه بنظام الـ 4D، ويأتى تقسيمه كالآتى منطقة الجزر، فلأول مرة يمكنك أن تعيش تجربة مفهوم الحياة على جزيرة ولكن داخل مجمعا سكنيا، حيث قامت الشركة برفع مستوى الأرض بشكل يحاكى نموذج الجزر لتتمتع بالخصوصية، والتفرد، والأمن، دون الانفصال عن بقية مرافق المدينة، ويتيح لملاك i-apartment الحق فى دخول الجزيرة ومجمع مبانيها، إضافة إلى أنه تم بناء المشروع بأكمله فى حديقة كبيرة توفر أنماط متعددة تتوافق مع الحالات المزاجية المختلفة لتمنح الانسان راحة خاصة.. كما يوفر مشروع آى سيتى مجمعا رياضيا متطورا يضم جميع أنواع الرياضات ويقدم أكاديميات رياضية من الطراز الأول، كما تتيح لهم إضافة إلى الإشتراك فى عضوية النوادى الخاصة، ومدخل آمن للحديقة المركزية، ومدخل مباشر للحديقة المركزية، و iDrive وفيها مداخل ذكية للمـــلاك وساحات مخصصة ذات بوابات ذكية«تصل بالسائق للمنزل فى أسرع وقت».

مشروع ماونتن فيو icity يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرة الأولى فى مصر، حيث تتوزع نسبة الشراكة فى المشروع بواقع %72 لـ «ماونتن فيو – سيسبان»، و%28 لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والإستثمار فى القطاع العقارى من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة، وإذ تم بتنفيذه باستثمارات تخطت حاجز الـ 50 مليار جنيه على مساحة 20 مليون متر مسطح (500 فدان).