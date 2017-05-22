ماونتن فيو تقتحم السوق السعودية قريبا

أكد محمد الضبعان رئيس شركة سيسبان السعودية، والتى تقوم بتنفيذ مشروع ماونتن فيو اى سيتى اكتوبر والتجمع الخامس بالشراكة مع شركة ماونتن فيو، أنه سيتم افتتاح فرعاً لماونتن فيو فى السعودية قريبا.

وأشار الضبعان على هامش حفل اطلاق اى سيتى اكتوبر إلى أن شركته سعيدة بالمشاركة مع الحكومة المصرية وشركة ماونتن فيو، لافتا الى أن مصر من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار، وهي بلد الأمن والامان.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاق مع ماونتن فيو لانشاء فندق سيسبان جدة.

فيما أكد المهندس عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، أن مشروع اى سيتى اكتوبر تم تصميمه وفقا لاحدث الاساليب لخلق مشروع متفرد يمثل اضافة للقطاع العقارى.

ولفت إلى أن المشروع يشمل 56 جزيرة ويتمتع بمزايا غير موجودة بالسوق العقارى المصرىة، حيث لا يوجد بالمشروع ولا تقاطع او إشارة مرور او ميدان، مشيرا الى ان المشروع يتضمن اكبر كورنيش يوازي كورنيش محافظة الاسكندرية.