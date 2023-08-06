ماونتن فيو تطلق The Lighthouse في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي

أعلنت شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري”، عن إطلاق The Lighthouse بمشروع ماونتن فيو رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال صيف 2023، وهو أول مركز إبداع في مصر والشرق الأوسط مخصص للسعادة المجتمعية ويوفر أنشطة لتنمية المهارات وتحفيز الإبداع مع تطبيق معايير علم السعادة.

يأتي إطلاق The Lighthouse في إطار استراتيجية “ماونتن فيو”، لإقامة مجتمعات تهتم بالجانب الإنساني في المقام الأول وتوفر بيئة ملهمة تخلق مساحة إبداعية وتتخطى مفهوم المجتمعات السكنية التقليدية.

وتتيح للعملاء بيئة متكاملة للاستمتاع بحياة ذات مغزى وقيمة، على أن يتم تعميم التجربة في بعض مشروعات ماونتن فيو بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

يقدم مشروع The Lighthouse المكان المخصص للسعادة المجتمعية، مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تناسب جميع احتياجات أفراد الأسرة وتمكن الأجيال الجديدة من ممارسة شغفهم من خلال برامج تنموية وفعاليات تضمن تحقيق مفهوم السعادة، بالإضافة لتحفيز القاطنين الكبار على الاستمتاع بحياتهم من خلال ممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة.

أولويات ماونتن فيو

قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: نؤمن بأهمية بناء مجتمعات تعتمد على علم السعادة، لذلك نضع احتياجات العملاء في مقدمة أولوياتنا

ترتكز الفلسفة التي يعتمد عليها نموذج أعمالنا على الإنسان كمحور أساسي لكل ما نقوم به، هدفنا الأساسي يتخطى مجرد التوسع في إقامة مشروعات تقليدية بل خلق مساحات تمكن الناس من الازدهار والتطور.

ويأتي إطلاق Lighthouse Theباعتباره أحدث ابتكاراتنا في السوق المصري ليؤكد التزامنا بتطوير مجتمعات تمنح روادها والمقيمين بها حياة سعيدة وذات قيمة ومغزى.

تعميم على باقي المشروعات

لذلك نفخر بريادتنا لهذه المنارة التي انطلقت أولى مراحلها من ماونتن فيو رأس الحكمة على أن تتوسع في مشروعات الشركة بالقاهرة في وقت قريب، لنقدم بذلك مساحة مميزة للتنمية المجتمعية تؤكد ريادتنا وتحقق رؤيتنا التي نتطلع إليها .

وأضاف سليمان: إن المكانة الرائدة التي تتمتع بها ماونتن فيو في السوق العقارية المصرية تدفعنا دائمًا للسعي لتغيير شكل الصناعة بالكامل من خلال مواكبة الاحتياجات المتنامية وتحقيق قيمة مضافة لهذا السوق المحوري.

حماس للفكرة

متحمسون لإطلاق مشروع Lighthouse The الذي يطبق مفهوم السعادة باعتباره مكان المخصص للسعادة المجتمعية، والذي يمثل تطبيق لمفهوم هو الأول من نوعه في مصر و الشرق الأوسط، والذي تم تصميمه لبناء مجتمعات ملهمة وليس مجرد وحدات سكنية، وتوفير مساحات نابضة بالحياة من أجل إلهام البشر وتمكينهم من الإنجاز.”

يتيح The Lighthouse للأفراد اختيار ورش العمل التي تناسبهم بعد إجابة استبيان مكون من أكثر من 40 سؤال لقياس مؤشر السعادة ومعرفة اهتماماتهم ورغباتهم

ويلتحق المتقدمين من السكان أو الزائرين إلى ورش عمل مصممة لتنمية مهاراتهم وشخصيتهم بناءً على احتياجاتهم الفعلية بعد تحديد النقاط التي تتطلب العمل عليها في مؤشر السعادة

وتعتمد الأنشطة والفاعليات التي تتم من خلال The Lighthouse على “مقومات السعادة الخمس” التي وضعتها جيم ليم، الشريك المؤسس لشركة Delivering Happiness and Beyond Happiness والتي تهدف في الأساس إلى المزج ما بين الشعور بالسعادة وتحقيق الذات، مما يساهم في تحقيق رؤية “ماونتن فيو” لتطبيق مفهوم يمزج بين نشر السعادة وتحقيق التنمية.

تفاصيل هامة

وشهد The Lighthouse إقبالًا كبيرًا من الزائرين على المشاركة في العديد من الأنشطة التنموية والفعاليات مثل الطبخ والرسم والموضة والعزف على الآلات الموسيقة وأعمال يدوية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالرياضة والفن.

صممت هذه الفعاليات وورش العمل لتلبية احتياجات الاسرة وتتوافق مع فئاتهم العمرية المختلفة، حيث تتوافر العديد من الفاعليات والأنشطة التفاعلية المصممة مثل عروض الموسيقى الحية والعروض الكوميدية الارتجالية، مما يساهم في تعلم المهارات في مجالات مختلفة، لذلك تم تصميم ورش العمل لمساعدة الأفراد على تطوير مهاراتهم والنمو على المستوى الشخصي واستكشاف المعنى الحقيقي للسعادة.