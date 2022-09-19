«ماونتن فيو» تطلق مشروعًا جديدًا في 6 أكتوبر بمساحة 47 فدانًا

أطلقت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري مشروعًا جديدًا يحمل اسم ماونتن فيو4 بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فدانا، ويضم المشروع 183 وحدة.

وتعتزم الشركة تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال عام واحد فقط.

وتتنوع وحدات ماونتن فيو4 بتصميم الشركة الفريد الذي يتميز باللونين الأزرق والأبيض حيث تنقسم الوحدات بين تاون هاوس وفيلات مستقلة بمساحات تبدأ من 230 إلى 275 مترا مربعا.

أما عن الموقع، فيتميز بأنه يبعد بضعة دقائق عن الطريق الدائرى و مول مصر.

وفي ذات السياق، قال المهندس وائل عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة ماونتن فيو، للتنمية والاستثمار العقاري، إن النجاحات الضخمة التي حققتها سلسلة ماونتن فيو، بشرق القاهرة، دفع الشركة إلى توفير هذا المنتج لعملائها بغرب القاهرة من خلال ماونتن فيو4، والذي يتميز بنفس مواصفات سلسة المشروعات السابقة، إضافة إلى تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال عام واحد فقط.

جدير بالذكر، أن شركة ماونتن فيو، تضم 4 مشروعات كبرى بغرب القاهرة وهم ماونتن فيو، اي سيتي، تشيل اوت بارك، ماونتن فيو، جيزه بلاتو، وماونتن فيو، أكتوبر بارك بإجمالي مساحة أكثر من 800 فدان، وحققت هذه المشروعات نموًا في المبيعات خلال النصف الأول من العام.