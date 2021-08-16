«ماونتن فيو» تطلق مرحلة «لاجون بيتش بارك» من «اى سيتى» التجمع الخامس

أطلقت شركة «ماونتن فيو» للاستثمار العقاري مرحلة جديدة باسم «لاجون بيتش بارك»، بمشروع اى سيتى التجمع الخامس والتى سيتم طرحها للبيع خلال أغسطس الحالى.

وقال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن مشروع أى سيتى هو نتاج الشراكة الناجحة مع الحكومة وثقتها فى القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا فى التنمية، فيعد ماونتن فيو اى سيتى هو المشروع الأول من نوعه الذى يطبق مفهوم علم السعادة فى كافة المبانى والخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يراعى اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولا ذكية لفصل طرق السيارات عن الأماكن السكنية، كما يقدم المشروع حلولا ذكية لاستهلاك الكهرباء، ودعم البنية التحتية من خلال توصيل شبكات «الفايبر أوبتك» لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع.

وتابع : يبلغ إجمالى مساحة المرحلة الجديدة «لاجون بيتش بارك» 100 فدان، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه، وتتضمن وحدات متعددة المساحات تبدأ من 150 مترا مربعا، بالإضافة إلى لاجون تصلح للسباحة.

قال المهندس وائل عز الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة ماونتن فيو «تمثل المرحلة الجديدة من مشروع اى سيتى التجمع الخامس طفرة فى القطاع العقارى لتوفيره تجربة غير مسبوقة ومفهوم مختلف للحياة المعاصرة، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والرياضات المائية تتاح طوال العام لأول مرة فى القاهرة بقلب المشروع؛ بما يتماشى مع رؤية الشركة نحو تطوير مشروعات تواكب كل احتياجات العميل المتغيرة بالسوق العقارية.

وتقدم ماونتن فيو من خلال المرحلة الجديدة لآى سيتى التجمع الخامس وحدات بمفهوم جديد أطلقت عليها الشركة اسم New iVilla Beach Edition وهو منتج عقارى مبتكر يقدم كل ما يبحث عنه المستهلك فى فيلا ، ويكون لها كافة مميزات الفيلا وجراج خاص تحت الأرض، وبمدخل مباشر من الوحدة إلى اللاجون.

بالإضافة الى منتج ابتكارى جديد، وهى أحدث وحدات فى السوق العقارية تطلقها ماونتن فيو باسم Millennial Beach Edition وهى وحدات تواكب التغير الجذرى الذى تشهده السوق العقارية من ناحية مفهوم السكن التى توفر مرونة فى التصميم بمساحات سكنية عصرية مصممة بشكل أفضل لتواكب احتياجات المستخدم من مساحات خارجية بالسكن، والتى يمكن استغلالها للتجمعات المنزلية، وأماكن متعددة الاستخدامات مثل الرياضة، العمل، غرفة للأطفال لتراعى احتياجات السكن الجديدة والتى تجمع بين الرغبة فى البقاء فى المنزل كعادة مكتسبة جديدة للمعيشة والعمل مع سهولة الأتصال بالعالم الخارجى. من-مشروعات-ماونت-فيو-العقارية

تأكيدا على رؤية الشركة لتقديم مشروعات مبتكرة مبنية على مفهوم السعادة، أطلقت ماونتن فيو أول مشروع إِداريّ «HeartWork« فى مشروع آى سيتى، الذى يقدم مفهوما جديدا ومختلفا عن بيئة العمل، حيث تعاقدت ماونتن فيو مع الأفضل فى العالم من حيث المعرفة بعلم السعادة فى بيئة العمل وهى شركة DH Happiness وشركة Callison RTKL، إحدى أكبر شركات التصميمات الهندسية والاستشارية العالمية، لضمان تطبيق المعايير والمفاهيم الدولية فى المشروع.

وسيتمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة بالعديد من الخصائص المميزة لتستمتع كل شركة بخصوصيتها المطلقة وخصوصية موظفيها بفضل توفر مدخل خاص وشرفة وجراج خاص فضلًا عن التصميم الخاص بكل علامة تجارية على حدة داخل مرحلة HQ500.

و الجدير بالذكر أنه قد تم الشهر الماضى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «آى سيتى القاهرة الجديدة» بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الشركة وقام رئيس الوزراء بتفقد الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها، وكذا أعمال التشطيبات والمرافق والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تفقده «الكلوب هاوس» الخاص بالمشروع الى جانب افتتاح المرحلة الأولى من النادى الرياضى MV Club .

يقع مشروع «آى سيتى» على مساحة 500 فدان، وتنفذه شركة «ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى» مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، باستثمارات تبلغ 65 مليار جنيه، ويوفر المشروع عشرات الآلاف من فرص العمل مباشرة إلى جانب فرص العمل غير المباشرة، حيث تم تدشين المرحلة الاولى من المشروع منتصف عام 2016.

وتعتزم ماونتن فيو تسليم 600 وحدة من «آى سيتى» خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى 1800 وحدة بنهاية العام الجارى، ضمن المرحلة الأولى، وفى هذا الإطار تعمل الشركة حاليا على تكثيف الأعمال بمناطق الوحدات التى سيتم تسليمها فى المواعيد المُحددة لتكون جاهزة للإقامة.

وأعلنت شركة «ماونتن فيو» عن أحدث شراكاتها مع شركة Intercontinental Hotels Group، إحدى الشركات الفندقية الرائدة فى العالم للقيام بإدارة وتشغيل الشقق الفندقية فى المشروع بمعايير فندقية عالمية تضاهى مستوى جودة المشروع، وبموجب الشراكة ستقوم مجموعة انتركونتيننتال بإدارة المشاريع السياحية والشقق الفندقية والفنادق داخل مشروعات «ماونتن فيو».

كما تم توقيع شراكة مع شركة «هواوى» لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية بمشروعات «آى سيتى» لتصبح أول مدينة للسعادة فى العالم باستثمارات تخطت المليون دولار، لإنشاء مراكز البيانات الجاهزة، وهو مركز ضخم موصل بإنترنت فائق السرعة، يتكون من غرفة تحكم مركزية، وكاميرات، وبوابات فى جميع أنحاء المشروع لتوفير الخصوصية والأمان للعملاء، حيث ستعمل هذه التكنولوجيا الحديثة على رفع مستوى الراحة لجميع السكان تحت شعار «نحو السعادة» والذى تعمل من أجله «ماونتن فيو» وشركة «هواوى» فى هذه الشراكة لضمان حياة أفضل للسكان، بالإضافة الى تفعيل إنترنت الأشياء.

خطة للحصول على أرض فى الساحل الشمالى بمساحة 500 فدان

وقال سليمان إن الشركة طرحت مؤخرا مرحلة جديدة من مشروع سكالا الساحل الشمالى بمبيعات 3 مليارات جنيه تم بيعها بالكامل فيما تدرس الشركة الحصول على أراض جديدة فى الساحل الشمالى بمساحة تقارب 500 فدان.

وأوضح أن ماونتن فيو مؤهلة للطرح فى البورصة ولكنها تترقب التوقيت المثالى لذلك؛ كما تعتمد الشركة على الموارد الذاتية ورأس المال لتدبير التمويلات اللازمة للتوسعات

وأشار إلى أن ماونتن فيو تخطط للتوسع فى المشروعات العقارية، حيث تقدمت بالفعل لتطوير أرض هليوبارك بالقاهرة الجديدة المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالتنافس مع شركات أخرى.

وأضاف سليمان أن الشركة تمتلك محفظة أراض كبيرة تصل مساحتها إلى 1900 فدان مقسمة على 3 محاور رئيسية، غرب القاهرة ويتمثل فى مشاريع السادس من أكتوبر مثل «آى سيتى» و«تشيل أوت بارك» و«ماونتن فيو جيزة بلاتيو»، وشرق القاهرة ويتمثل فى مشاريع القاهرة الجديدة مثل «آى سيتى» و«ماونتن فيو1 و2» و«ماونتن فيو هايد بارك» و«ماونتن فيو Executive Residence». .

ويوجد أيضا عدد من المشاريع السياحية التى تطل على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، مثل مشروع «ماونتن فيو السخنة» 1 و2، بالإضافة الى مشاريع الساحل الشمالى مثل «ماونتن فيو راس الحكمة»، وفقاً لسليمان.

40 مليار جنيه تكلفة مشروع «هارت ورك» التجارى بالقاهرة الجديدة و12مليار جنيه مبيعات متوقعة خلال العام الحالى

وأوضح أن الشركة تنوى إنشاء مشروع هارت ورك على مساحة 88 فدانا بالقاهرة الجديدة بحجم استثمارات 40 مليار جنيه ويضم 272 وحدة تجارية.

وقال إن المبيعات المستهدفة للشركة خلال العام الحالى تقارب 12 مليار جنيه وهناك 12 ألف عميل بالشركة.