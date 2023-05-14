«ماونتن فيو» تطرح «ذا نورث بارك» في مشروع «أي سيتي» القاهرة الجديدة

أعلنت “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري”، عن طرح مرحلة “ذا نورث بارك” The North Park- آخر مراحل مشروع أي سيتي القاهرة الجديدة- على مساحة 4 أفدنة وتضم 350 وحدة سكنية ما بين Millennial Apartments وiVillas بمساحات متنوعة تناسب الاحتياجات المتغيرة للعملاء.. تأكيدًا على ثقتها في السوق العقارية المصرية، واستجابةً للطلب المتزايد على مشروعات الشركة.

وقال بيان للشركة، تستهدف ماونتن فيو من طرح مرحلة ذا نورث بارك The North park؛ إتاحة الفرصة للراغبين للانضمام لمجتمع أي سيتي، والذي يعد أفضل المشروعات السكنية المتكاملة في مصر لاعتماده على تصميمات مبتكرة وضعتها كبرى الشركات العالمية، وتطبيق علم السعادة وعلم التصميم معا لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، مما وضعه في صدارة المشروعات العقارية مبيعًا بالقاهرة.

وأضاف، في إطار حرصها على تقديم أحدث المنتجات العقارية لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة، يتوافر بمرحلة “ذا نورث بارك” مفهوم (Activity PODS) وهي أماكن مخصصة للسكان توفر لهم الاستمتاع بأجواء هادئة بعيدًا عن ضوضاء المدينة تشجعهم على العمل أو المذاكرة أو القراءة في جو هادئ خارج المنزل، دون عناء الذهاب لأماكن بعيدة، كما تناسب إقامة أنشطة اجتماعية ، ورياضية وفعاليات تستهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين السكان، وتنمية مهاراتهم الشخصية.

تنفرد مرحلة “ذا نورث بارك” “The North Park”، بالعديد من المزايا إذ تعتبر هذه المرحلة “Boutique gated Park” لتناسب محبي الخصوصية، وتقع بالقرب من منطقة الحديقة المركزية Central Park، مما يتيح للعائلة الاستمتاع بمساحات خضراء واسعة، كما تقع بالقرب من المشروع التجاري لماونتن فيو والذي سيصمم خصيصًا لتزويد العائلات بفرصة استثنائية لقضاء وقت ممتع.

ويتوافر بمرحلة “ذا نورث بارك” وحدات سكنية متنوعة ما بين الـ” iVilla”، بمساحات تتراوح بين 275 إلى 295 مترا مربعا، والـ” Millennial Apartments” بمساحات تتراوح بين 100 إلى 155 مترا مربعا.

قال المهندس وائل لطفي، الشريك والعضو المنتدب ورئيس الابتكار والتسويق بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، إن استراتيجية ماونتن فيو هذا العام تركز على سرعة تنمية المشروعات القائمة لاستكمال تطوير باقي محفظة أراضي الشركة؛ لتلبية الطلب المرتفع على مشروعاتنا لإتاحة الفرصة لانضمام أفراد جدد لعائلة ماونتن فيو، وفي الوقت نفسه دراسة فرص استثمارية جديدة سواء داخل أو خارج مصر لتعظيم العائد للمساهمين، وإنشاء مجتمعات عمرانية سعيدة ومبتكرة

يذكر أن مشروع أي سيتي مقام على مساحة 500 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، ويقسم المشروع إلى 5 بارك: ماونتن بارك، لاجون بارك، Club بارك، MV3، و MVبارك. وتتميز كل بارك من ال5 بتجربة خاصة ومختلفة وصفات فريدة من حيث التصميم والتنفيذ المبتكر لكي يناسب كل العملاء. وتعتبر أي سيتي أول مدينة قائمة على مفهوم رباعي الأبعاد 4D مطابق للمعايير العالمية، تفصل بين الطرق وأماكن وقوف السيارات وممرات المشاة والأماكن السكنية.