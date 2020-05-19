«ماونتن فيو» تطبق بروتوكول PCF4 وتحقق مبيعات بقيمة مليار جنيه

أعلنت ماونتن فيو في عن تطبيق بروتوكول PCF4، الذي يشمل عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا؛ وساهم البروتوكول لإعادة العمل متضمنة معايير آمن بداخل مواقع الإنشائية لمعايير الأزمة لمطابقة الجداول الزمنية المبرم مسبقا.

البروتوكول قاعد إلى تحقيق انتصار بقطاع العقارات على فيروس كورونا

وساعد بتوفير آلية لاستقبال العملاء واستكمال المبيعات وشراء وحدات مشروع MV Park، The Lake، كما ساهم لتحقيق معدلات المبيعات خلال تلك الفترة الاستثنائية التى يواجهها العالم.

وساهم هذا البروتوكول كذلك على صعيد آخر في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 450 مليون جنيه مصري في جميع مشروعات ماونتن فيو القائمة خلال شهر إبريل الماضي، لتحقق بذلك رقم قياسي جديد هو الأعلى في تاريخها على مستوى مبيعات هذه الفترة.

شمل البروتوكول ممر وبوابات التعقيم والتطهير والتي يعبر من خلالها جميع العاملين والزائرين داخل وخارج المشروعات والمباني الإدارية والمجتمعات ومواقع الإنشاءات، هذا بالإضافة إلى آليات تعقيم السيارات نفسها أثناء دخولها وخروجها، وتزويد المباني بأدوات وقائية لاستخدام المصاعد والأماكن الأكثر عرضة للتلامس للكثير من الأفراد، وفرق التعقيم الدورية على مدار الساعة لمقر الشركة والمواقع الإنشائية

ماونتن فيو حققت مبيعات بمشروع MV Park, The Lake بنحو مليار جنيه

أطلقت شركة “ماونتن فيو”، مشروع MV Park, The Lake بمنطقة ٦ أكتوبر.

يبلغ المشروع إجمالي مساحة بنحو 70 فدانا، متضمن 1800 وحدة، باستثمارات تبلغ 4 مليار جنيه مصري، وحققت ماونتن فيو مبيعات بحوالي مليار جنيه.

ماونتن فيو حققت مبيعات بحوالى 450 مليون جنيه خلال شهر إبريل

يعد ” MV Park, The Lake ” مصمم على أحدث التصميمات التي تحاكي نمط المدن العالمية التي تسهل حياة المواطنين.

المشروع إضافة لمحفظة الشركة في غرب القاهرة كما تمتلك ماونتن فيو محفظة أراضي بنحو إلى 800 فدان، مقسمة على أربعة مشروعات مختلفة.

وأشار المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو”، إلى أن قابل طرح المشروع إقبال لاقتناص وحدات بالمشروع التي تم طرحها للحجز في شهر إبريل الذي لا يعد من شهور المبيعات العالية في القطاع العقاري.