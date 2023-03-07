«ماونتن فيو» تشارك في «MIPM» أكبر معرض عقاري بالعالم

تشارك “ماونتن فيو”، في معرض (MIPM) ـ أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم – للعام الثاني على التوالي والذي سيعقد بمدينة كان في فرنسا خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، وذلك لبحث فرص استثمارية بالدول وللترويج لمحفظة مشروعاتها العقارية المتنوعة، والتي تتميز بأحدث الابتكارات المميزة غير المسبوقة في السوق العقارية بما في ذلك مفهوم علم السعادة، وذلك بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية.

كما تستهدف أيضاً عرض خطط الشركة للتوسع الإقليمي بدخول السوق الخليجي، لتكرار نجاحها في إقامة مجتمعات قائمة علي علم السعادة تكون ذات معنى في العديد من الدول الأخرى.

وتُعد المشاركة التي تأتي للعام الثاني على التوالي تأكيداً على حرص شركة ماونتن فيو على التواجد بكبرى المعارض العالمية، بهدف تقديم نموذج متميز لما شهده القطاع العقاري المصري من تطور خلال السنوات الماضية، بفضل جهود الدولة في إقامة مدن الجيل الرابع وربطها بشبكة من الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة، فضلًا عن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

إضافة إلى دعم الجهود الحكومية للترويج لتطور الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الأخص، إضافة إلى عرض رؤية ماونتن فيو المتمثلة في “إعمار الأرض وإسعاد من حولنا” بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري وجذب صناديق الاستثمار وكبرى الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري لضخ استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة الحصيلة من التصدير العقاري بما يسهم في توفير الدولار.

ونجحت الشركة خلال مشاركتها العام الماضي في معرض MIPM في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري المصري، لجذب كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الراغبة في الاستثمار العقاري بمصر.

وتعتزم استكمال دورها في نسخة هذا العام من خلال المشاركة بجلستين نقاشيتين وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.

واستطاعت “ماونتن فيو” على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية طوال 18 عامًا أن تصبح منارة لأحدث الابتكارات بالقطاع العقاري بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ووفقًا للاحتياجات الحقيقية للسوق العقاري المصري، مما انعكس على استمرار نمو المبيعات لتصل إلى 31 مليار جنيه عام 2022 بنسبة نمو 56%.