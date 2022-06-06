«ماونتن فيو» ترجح توقيع الاتفاق النهائى لتطوير مشروع هليوبارك خلال شهرين

قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، إن شركته تتوقع الانتهاء من صياغة العقد النهائى لاتفاق الشراكة مع «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» لتطوير أرض مشروع هليوبارك القاهرة الجديدة، خلال شهرين على أقصى تقدير.

يذكر أن «ماونتن فيو العقارية» اقتنصت فى ديسمبر الماضى عقد تطوير قطعة أرض مساحتها 1695 فدانًا بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك بعد منافسة قوية مع شركة حسن علام العقارية والفطيم العقارية.

وأوضح سليمان ردًا على سؤال «المال» خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن شركته اقتنصت عقد شراكة «مصر الجديدة» بعد تقديم أفضل العروض، مضيفًا أنه خلال الساعات القليلة الماضية عقد فريق قانونى من «ماونتن فيو» اجتماعًا لمناقشة التفاصيل النهائية لإتمام الشراكة، مع مسئولى مصر الجديدة للإسكان باعتبارها مالك الأرض، إلى جانب «القابضة للتشييد» المساهم الرئيسى لمصر الجديدة.

وأكد «سليمان» أن الشراكة مع «مصر الجديدة للإسكان» تعتبر من أوائل حالات الشراكة بين أحد مطورى القطاع الخاص ووزارة قطاع الأعمال العام؛ لذلك من الطبيعى أن تتم مراجعتها بشكل دقيق وكامل.

عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للاستثمار العقاري

وتابع أن «ماونتن فيو» كانت من أوائل شركات التطوير العقارى التى دخلت فى شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وأصبحت بنود تلك الشراكة نموذجًا موحدًا فى كل شراكات الهيئة مع باقى المطورين، وهو ما يأمل فى تطبيقه فى الشراكة مع قطاع الأعمال العام.

وأفاد بأن المرحلة الأولى لتطوير «هليوبارك» ستكون على مساحة 740 فدانًا، وسيتم البدء فى الأعمال الإنشائية، مع توقيع العقود النهائية، خاصة مع تنفيذ الحكومة نسبة كبيرة من أعمال تطوير المرافق بالمنطقة.

يشار إلى أن مشروع «هليو بارك» من أكبر المزايدات العقارية التى تمت على مدار السنوات العشر الماضية من حيث المساحة 1695 فدانًا، والموقع المميز فى التجمع الخامس.

وتعد القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات المشروع 397 مليار جنيه، تحصل على مدار 25 عامًا؛ وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها ما يقرب من 119 مليار جنيه، تمثل %30 من مختلف المكونات بالمشروع سواء السكنية أو التجارية.

وتبلغ مدة تنفيذ وتطوير المشروع بالكامل 15 سنة، فيما تم الاتفاق على استمرار توريد الإيرادات لمدة تقارب 25 سنة، فى ظل آليات السداد المطبق فى السوق بالفترة الحالية، والتى تتيح أنظمة سداد تقارب 10 سنوات على سبيل المثال.

ومن المخطط أن تسدد «ماونتن فيو» 1.4 مليار جنيه لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان، وذلك بعد توقيع العقد النهائي، على أن يكون المبلغ على أقساط دورية خلال 18 شهرًا.

ووفقًا لـ«ماونتن فيو» فقد تم إعداد تصور لإقامة مدينة سكنية متكاملة تتكون من 17198 شقة سكنية و1292 فيلا فى المشروع المرتقب، بخلاف مجموعة مدارس تخدم مراحل تعليمية مختلفة ما بين محلية ودولية، تتناسب مع جميع الفئات، كما تمت إضافة حضانات لرعاية الأطفال، وكذلك منطقة جامعات تشمل تخصصات متعددة.

كما سيتم جذب مستثمرين متخصصين فى المجال التعليمى ذوى خبرات وسابقة أعمال عريضة لتطوير المكونات التعليمية بالمشروع، الذى سيضم أيضاً مناطق تجارية ومكاتب إدارية وطبية، تشمل عيادات ومستشفيات وعددًا من الفنادق العالمية.

ويضم الفريق القانونى لشركة مصر الجديدة فى صفقة الشراكة كلًا من الإدارات القانونية بشركتى القابضة للتشييد ومصر الجديدة، بخلاف مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية الذى يعمل كاستشارى لشركة مينا لاستشارات التطوير، والتى تتولى بدورها مهام الاستشارى لشركة مصر الجديدة فى الصفقة كلها.

وتمتلك «ماونتن فيو» محفظة أراضٍ كبيرة تصل مساحتها إلى 1900 فدان، مقسمة على 3 محاور رئيسية: غرب القاهرة، ويتمثل فى مشروعات السادس من أكتوبر مثل «آى سيتى» و«تشيل أوت بارك» و«ماونتن فيو جيزة بلاتيو»، وشرق القاهرة ويتمثل فى مشروعات القاهرة الجديدة مثل «آى سيتى» و«ماونتن فيو1 و2» و«ماونتن فيو هايد بارك» و«ماونتن فيو Executive Residence». وعدد من المشروعات السياحية التى تطل على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، مثل «ماونتن فيو السخنة» 1 و2، إضافة إلى الساحل الشمالى مثل «ماونتن فيو رأس الحكمة».