«ماونتن فيو» تتعاقد مع «ميدار» للتنمية العمرانية لتطوير 638 فدان أرض في مستقبل سيتي

وقعت شركة “ماونتن فيو” للتنمية والاستثمار العقاري عقداً مع شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير قطعة أرض جديدة على مساحة 638 فدانًا في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة لزيادة محفظة أراضيها، وتقديم المزيد من الخيارات السكنية لعملائها من خلال مجتمعات عمرانية متكاملة ومبنية على علم السعادة في كافة مشاريعها داخل مصر وخارجها.



تجدر الإشارة أن هذه الأرض الجديدة تمثل إضافة هامة لمحفظة أراضي ماونتن فيو التي تتجاوز 3000 فدان وتضم 18 مشروعاً في ثلاث وجهات رئيسية غرب وشرق القاهرة، بالإضافة إلى المشروعات الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

من المخطط الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري



تتميز الأرض الجديدة بموقعها الاستراتيجي في مدينة مستقبل سيتي، التي تقع بالقرب من عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، ويحدها شمالاً طريق القاهرة السويس، والعاصمة الإدارية والطريق الدائري الإقليمي من الجنوب الشرقي، بالإضافة إلي محور الأمل بقلب المدينة والذي يربط طريق القاهرة السويس بطريق جنوب المستقبل كما تبعد نحو

25 دقيقة عن مطار القاهرة الدولي، و26 دقيقة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد المخطط إقامته على هذه الأرض خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن يتم تدشين المشروع على الأرض الجديدة بحلول الربع الأخير من 2023، الذي يقام على مساحة تعادل حجم مدينة، ويتضمن جميع عناصر المدينة المتكاملة من الشقق والفيلات وجميع أنواع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مناطق تجارية لتلبية احتياجات السكان.

تطبيق علم السعادة في المشروع من خلال إنشاء The Lighthouse

كما سيضم المشروع The Lighthouse أحدث ابتكارات ماونتن فيو وهو مكان مخصص للسعادة المجتمعية مبني على علم السعادة، مما يجعله مشروعًا متكاملًا ومتنوعًا يلبي كافة احتياجات العملاء، حيث يشمل المشروع العديد من الخدمات والمرافق الحيوية المتطورة، مثل وسائل النقل والمساحات الخضراء والمدارس والمناطق الترفيهية، ليستمتع السكان بجودة حياة عالية مع توفير كل ما يحتاجون إليه بسهولة وسلاسة.

“ماونتن فيو” تستغل كل فرص التوسع المتاحة

وفي هذا السياق، أوضح المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، أن الشركة تتطلع للاستفادة من كافة فرص التوسع، بما يتوافق مع هدفها الرئيسي في تطوير مشروعات عقارية مصرية مبتكرة ذات مستوى عالمي، بعد نجاحها على مدار 18 عامًا من ترجمة علم السعادة في كافة مشروعاتها.

وأضاف “سليمان” أن استراتيجية الشركة تعتمد على تقديم منظور عقاري سكني مميز ومبتكر يبتعد عن النمطية، ويقدم حلولًا ذكية، مشيرًا إلى أن تعاقد الشركة للأرض الجديدة في مستقبل سيتي يأتي في إطار استراتيجيتها للتوسع وزيادة محفظة أراضيها.

ومن جانبه، رحب المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتي بالتعاقد مع شركة ماونتن فيو التي تمثل قيمة مضافة لمدينة مستقبل سيتي إحدي مدن الجيل الرابع التي تنميها شركة ميدار خاصة مع تبنيها أحدث المفاهيم المعمارية والتصميمية الحديثة.

وأضاف القوصي أنّ المشروع الجديد يمثل مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً ومتعدد الاستخدامات، وسيشجع المزيد من المطورين على الاستثمار في مدينة مستقبل سيتي التي تمثل امتدادًا عمرانيًا ومستقبلًا واعدًا لمنطقة شرق القاهرة.,

ويأتي استحواذ الشركة على قطعة الأرض الجديدة في إطار استعدادات ماونتن فيو لإقامة أحدث ابتكاراتها والذي يُعد استكمالا لسعيها نحو الخروج عن المألوف وتقديم كل ما هو جديد للسوق العقاري، وذلك بعد نجاحها في مشروع iCity والذي تم تصميمه بالكامل على نظام رباعي الأبعاد، ليأتي المشروع الجديد بابتكار آخر يعيد تعريف المجتمعات السكنية ويغير شكل الصناعة.