«ماونتن فيو» تتعاقد على تطوير أرض في الساحل الشمالي بمساحة 200 فدان

أعلنت “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” التعاقد علي تطوير أرض جديدة بمساحة 200 فدان في الكيلو 179 على ساحل البحر المتوسط، لإقامة مشروع بمفهوم جديد للسكن الثاني تحت اسم LVLS.

يأتي هذا التوسع انطلاقًا من إستراتيجية الشركة في تطوير مشروعات مبتكرة ذات قيمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إنشاء مشروعات تجذب السكان للإقامة طوال العام.

بالإضافة إلى تحقيق رؤية الشركة فى إعمار الأرض وإسعاد من حولها. يأتي ذلك في إطار التوسع بحجم استثماراتها محليًّا وإقليميًّا.

ويُعدّ المشروع الجديد امتدادًا لما حققه مشروع رأس الحكمة من نجاح استثنائي ومبيعات ضخمة في وقت قياسي لما يقدمه من مستوى غير مسبوق بالساحل الشمالي.

تواجد سابق فى الساحل

يضم ماونتن فيو رأس الحكمة أكثر من 1500 عائلة، وقد تم إطلاقه لأول مرة عام 2007 ويتضمن أيضًا منطقة مخصصة للقطاع التجاري، وعددًا من المنشآت التنموية الأخرى.

يتضمن مشروع رأس الحكمة عدة مراحل تم إطلاق آخرها للبيع عام 2022 تحت اسم “EVIA”، وحققت تلك المرحلة نجاحًا كبيرًا،

حيث تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات 3.6 مليار جنيه، خلال يومين فقط من إطلاق تلك المرحلة، بإجمالي مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه، خلال موسم الصيف 2022.

طراز متميز

يتميز مشروع LVLS بارتفاع الوحدات 40 مترًا عن سطح البحر، حيث يتم تصميمه على 6 مستويات؛ لضمان رؤية كل الوحدات للبحر، من خلال ثلاث أنماط متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة.

بالإضافة إلى الطراز اليوناني المميز للوحدات باللونين الأبيض والأزرق الذي تميزت به ماونتن فيو، بالإضافة إلى فندق فاخر،

كما سيضم المشروع مساحات خضراء واسعة تتيح للعملاء الاستمتاع بالطبيعة والأجواء الهادئة، وتضيف لهم تجربة ساحلية غير مسبوقة.

رسالة الشركة

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: “إن استمرار نمو المبيعات وتحقيق أداء مالي قوي ساعدنا على ضخ استثمارات جديدة لتلبية احتياجات العملاء”.

مشيرًا إلى أن “اختيار رأس الحكمة في الساحل الشمالي جاء في إطار رؤية الشركة في توفير مواقع مميزة لعملائها نظرًا لما تتفرد به هذه المنطقة من أجواء معتدلة على مدار معظم شهور العام إضافة إلى شاطئها الفريد”.

إقامة طوال العام

وأضاف سليمان: “تتميز ماونتن فيو بتطوير مشروعات تحقق قيمة مضافة عالية للراغبين في شراء وحدات البيت الثاني، بما في ذلك توفير الخدمات التي تساعد السكان على الإقامة طوال العام وليس خلال شهور الصيف فقط،

“ومن بينها منطقة تجارية ومطاعم تديرها علامات تجارية عالمية؛ لضمان تقديم أفضل خدمة لعملائنا، أو تنظيم برامج وورش عمل لتنمية مهارات ومواهب العائلة بأكملها لتحقيق أقصى استفادة خلال إجازة الصيف”.

تضم محفظة مشروعات شركة ماونتن فيو 16 مشروعًا، من بينها 4 مشروعات للسكن الثاني مقسمة منهم مشروعان في الساحل الشمالي على ساحل البحر المتوسط، ومشروعان على ساحل البحر الأحمر وهم ماونتن فيو السخنة I وماونتن فيو السخنة II.