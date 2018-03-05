ماونتن فيو تبدأ إنشاءات آى سيتى القاهرة الجديدة

المال ـ خاصبدأت شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى، فى الأعمال الإنشائية لمشروع آى سيتى القاهرة الجديدة، أحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية، وتحالف ماونتن فيو – سيسبان.وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنها استغرقت وقتا فى تجهيز أرض المشروع على 4 مستويات، ليكون أول م

المال ـ خاص

بدأت شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى، فى الأعمال الإنشائية لمشروع آى سيتى القاهرة الجديدة، أحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية، وتحالف ماونتن فيو – سيسبان.

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنها استغرقت وقتا فى تجهيز أرض المشروع على 4 مستويات، ليكون أول مدينة سكنية رباعية الأبعاد فى العالم، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 500 فدان.

وقال إنه يترقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان للمشروع، فى إطار حرص الوزارة على متابعة سير الأعمال بمشروعات الشراكة، والتأكد من معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات التى قد تواجه الشركات.

وتستعد الشركة خلال شهرين، للبدء فى الأعمال الإنشائية لمشروع «ماونتن فيو آى سيتى 6 أكتوبر»، وهو مشروع الشراكة الثانى بين هيئة المجتمعات والتحالف، ويقع على مساحة 500 فدان، وتتخطى استثماراته 50 مليار جنيه .

كما أشار إلى أن «ماونتن فيو» تستهدف تطوير امتداد مشروع ماونتن فيو الساحل الشمالى، والدبلوماسين على مساحة 500 فدان، خلال العام الجارى.

وأوضح أن لدى الشركة 10 مشروعات عقارية أخرى، تقوم حاليا بإدخال بعض الأليات والخدمات إليها لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية للعملاء، إضافة إلى بعض الخدمات المتاحة بمشروعى آى سيتى أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والتى تحقق فكرة المدن الذكية، وتسهم فى رفع جودة المعيشة.

وقال إن مبيعات العام الماضى، تفوق المستهدف، وتمتلك الشركة قاعدة مالية قوية، فى ظل التزام العملاء بالسداد، بمختلف المشروعات.

فى سياق أخر، تستعد ماونتن فيو، للمشاركة فى معرض «IPS» العقارى بدبى، المزمع إطلاقه فى إبريل المقبل، وهى المشاركة الأولى لها بمعارض عقارية منذ تأسيسها.

وقال عمرو سليمان، إنها فضلت التواجد بمعرض خارجى خلال العام الجارى، بهدف الترويج لمشروعاتها لدى شريحة العملاء العرب والأجانب، وذلك فى إطار رغبتها الجادة بالتوجه نحو تصدير العقار.