ماهي الإجراءات التي قد تلجأ إليها مصر فى أزمة سد النهضة ؟

مدحت اسماعيلأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، أن المياه هي ملف الدولة المصرية، مضيفا فى تصريحات صحفية اليوم، "مفيش وزير ينفرد باتخاذ قرار.. وحاليا هناك تعثرات في مفاوضات سد النهضة، وهذه هي طبيعة المفاوضات في أي قضية، وتوجد أساليب مختلفة للتعامل مع الأزمة".وأع

مدحت اسماعيل

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، أن المياه هي ملف الدولة المصرية، مضيفا فى تصريحات صحفية اليوم، “مفيش وزير ينفرد باتخاذ قرار.. وحاليا هناك تعثرات في مفاوضات سد النهضة، وهذه هي طبيعة المفاوضات في أي قضية، وتوجد أساليب مختلفة للتعامل مع الأزمة”.

وأعلنت وزارة الري منتصف نوفمبر الماضي، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 من ذات الشهر بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان، مؤكدا أن المفاوضات الفنية تعثرت وتم رفع الملف للقيادة السياسية.

وترصد المال أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر في هذا الصدد



ماهو التقرير الإستهلالي ؟





التقرير الاستهلالي الذي لم يتم الإتفاق عليه حتي الأنه، يتمثل فى خطة عمل المكتب الاستشاري والجدول الزمني لعمل الدراسة، إلى جانب البيانات التي سيعتمد عليها، فضلا عن النماذج الرياضية التي ستستخدم فى مدخلات البيانات والتي على أساسها سيتم الوصول إلى النتائج، والدول الثلاث تلقت التقرير في أبريل الماضي، وذلك بعد دفع “مصر والسودان، وإثيوبيا”، 4.5 مليون يورو تمثل الشريحة الأولى من أتعاب المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى. آر. إل” و”أرتيليا”، المكلفين بإعداد الدراسات، بواقع نسبة أعمال 70% للأول، و30% للثاني

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الإجراءات المستقبلية





قال وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم، إن هناك بديلين مستحيلين الاستغناء عنهم وهما: مياه النيل وعدم بناء للسدود نهائيا، حيث توجد طرق أخرى قابلة للتفاوض، ومصر بدأت العديد من الطرق، ولكن لا يجوز الإعلان عنها”.

إلي ذلك قال الدكتور عباس شراقي خبير المياه و رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، إن مصر أمامها العديد من الحلول للتعامل مع أزمة السد.

وأضاف “السد يعد أزمة كبيرة لمصر لكن لم تصل إلى وصفها با”الكارثة”، التى ستتبب فى جفاف الأراضي الزراعية أو نقص المياه بشكل كبير، وذلك بسبب وجود السد العالي، وعدم إمتلاك أثيوبيا مساحات من الأراضي الزراعية التي يمكن ان تفرغ فيها جميع مياه الأمطار الساقطة عليها.

وكان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، أن الخلافات الجوهرية بين مصر وإثيوبيا خلال المفاوضات، تخلصت في 3 نقاط، أولها إصرار مصر على حضور الشركة الفنية لمناقشتها بينما رفضت السودان وإثيوبيا ذلك، بالإضافة إلى اختلاف خط الأساس المتفق عليه مع ما يتم تنفيذه، وخالفت إثيوبيا خط الأساس المتفق عليه والذي كان ضمن الدراسات الخاصة باللجنة الدولية والتي وافقت عليها مصر والسودان، وبالتالي الوضع الحالي الذي تمسكت به إثيوبيا أصبح له تأثير للسد على دول المصب بالإضافة لأسلوب الملء والمحدد في إعلان المبادئ، الذي أكد التفاوض على أسلوب الملء بعد إنهاء الدراسات، لكن للأسف إثيوبيا تصر على الملء قبل انتهاء الدراسات والموافقة عليها.

وأشار الوزير الي انه تم تقديم 3 اقتراحات من مصر وإثيوبيا والسودان ، وتابع “للأسف كلها لم تكن متوافقة، ومش عارفين نتفق، وفي الاجتماع الأخير اتفقنا على رفع الملف للمستوى الأعلى للنقاش السياسي، بعد فشل المفاوضات الفنية على مستوى وزراء المياه”

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وبالعودة إلى عباس شراقي، قال إنه يجب توقيع اتفاق قانوني متضمن بنود مفصلة ويكون ملزماً لكافة الاطراف، لتجنب أية خسائر وتلاعب فى المستقبل، علي أن ينص الاتفاق أن تكون الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ملزمة بتشكيل لجنة ثلاثية، تكون مهتمها ادارة وتشغيل السد، بما يحقق هدف اثيوبيا فى انتاج الكهرباء اللازمة، وعدم الإضرار بمصر فى حصتها المائية، وإن يكون رأي وقرارات اللجنة ملزمة ومعترف بها، وهناك آلية للتعامل حال وقوع خلافات بين الدول.

وتابع من الحلول ايضاً تدويل أزمة سد النهضة فى المحاكم الدولية، واعلان تضرر مصر من السد، لافتًا الي أن الاتفاقيات الدولة تحدد طرق بناء السدود العابرة للدولة، وان مصر لديها الحق فى اللجوء الي تلك المحاكم طالما لديها ادلة، فضلاً عن انها التزمت مسار المفاوضات من البداية حتي النهاية.



الحل العسكري مستبعد



واستعبد شراقي لجوء مصر للحل العسكري، لعدد من الأساب، قائلا، الإعلان عن تعثر المفاوضات ليست دليلا كافيا على عدم الاتفاق فى المستقبل.

ولفت إلى أن السفير الأثيوبي بالقاهرة شارك فى لقاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري، وأعلن قدوم رئيس وزراء أثيوبيا إلقاء كلمة فى البرلمان ومن ثم فأن باب المفاوضات ما زال مفتوحاً، اضافة إلي إنه من المتوقع ان يلتقي الرئيس السيسي رئيس وزراء أثيوبيا فى اجتماعات الاتحاد الافريقي المقرر إقامته فى فى يناير المقبل.

وكان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي أكد أنه لا يوجد ملء لسد النهضة هذا العام، وأنه تم إرسال إنذار لإثيوبيا بذلك، مضيفًا الدولة شغالة بكل مؤسساتها في هذه القضية لأنها قضية أمن قومي، ويجب أن نعترف أن السد له أضرار على مصر، ونعمل حاليا على ألا تكون أضرارا جسيمة تتمثل في انخفاض حصة مصر.





دور السد العالي فى الأزمة





فى سياق متصل قال شراقي، أن هناك عاملين تطمئن الجانب المصري بشأن آن السد الاثيوبي أضراره محدودة ومعروفة

وأضاف “مصر لديها مخزون استراتيجي من المياه فى بحير السد العالي تصل لـ130 مليار متر معكب، منها 30 مليار مياه ميته ـ لاتستعمل، يتبقى 100 مليار مترـ مصر تستخدم منها سنوياً 30 مليار، ويأتي لمصر سنوياً 25 مليار متر مكعب من الأمطار، ومن ثم فأن يوجد احتياطي من المياه، والعامل الثاني: عدم إمتلاك اثيوبيا اراضى قابلة للزراعة ومن ثم مضطرة لتفريع المياه لتنجب أية اضرار مائية”.

وأشار رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، إلى إن خروج مصر بإتفاق مرضي لكافة الأطراف ضروي فى الوقت الحالي لتجنب إقامة مشروعات أخري علي نهر النيل، خاصة وان ” أثيوبيا” تستهدف بناء 30 سد فى الفترة المقبلة.

وتابع: خروج مصر ” مهزومة ” فى أزمة ليست أضرارها مائية فقط، وانما هزيمة سياسية كبري ، ستضعف موقف الدولة فى قارة أفريقيا ومن ثم لجوء باقي دول حوض النيل لإقامة مشروعات على النهر بدون إبلاغ مصر.

ومنذ بدء المفاوضات في 2014، وحتى الآن تم عقد أكثر من 17 اجتماعًا بين وزراء الري في الدول الثلاث، ولم يتم توقيع اتفاق واضح لعملية تشغيل السد وطريقة ملء الخزان.



واستغلت الحكومة الإثيوبية ثورات الربيع العربي وانشغال مصر بثورة 25 يناير 2011، وأعلنت عن مشروع سد النهضة الإثيوبى، فى فبراير 2011، على النيل الأزرق، وتم وضع حجر الأساس له في 2 أبريل 2011. وسعة تخزين السد الذى تهدف إثيوبيا لتنفيذها حاليًّا، تقدر بنحو 74 مليار م3، بارتفاع يقدر بنحو 145 مترًا.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهيلى ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، أواخر يونيو 2014، بيانًا مشتركاً، حول مباحثات القمة التى جمعتهما فى العاصمة الغينية مالابو، وتضمن البيان 7 بنود لحل أزمة بناء سد النهضة، منها اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية، والبدء الفوري فى التعامل بين البلدين بروح من التعاون والنوايا الصادقة.

ووقعت مصر مع الجانب الأثيوبي فى مارس 2015، اتفاق اعلان مبادئ سد النهضة ونص علي 10 بنود منها احترام الحقوق المائية لمصر، والتعاون فى ملء خزان سد النهضة الاثيوبي.