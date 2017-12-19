ماهيندرا تخطط لضخ استثمارات فى التجميع ومراكز الخدمة

❐ إطلاق مجموعة منتجات تتناسب مع احتياجات السوق المحلية ❐ تقييم بدائل مابين التجميع لدى الغير وإنشاء مصنع جديد ❐ لا نستهدف التصدير ولدينا مكاتب مماثلة بشمال أفريقيا باستثناء ليبياهاجر عمران وشريف عيسىقال راتيك بالتا، نائب مدير المبيعات لشمال أفريقيا فى شركة «ماهيندرا» الهندية للسيارات

❐ إطلاق مجموعة منتجات تتناسب مع احتياجات السوق المحلية

❐ تقييم بدائل مابين التجميع لدى الغير وإنشاء مصنع جديد

❐ لا نستهدف التصدير ولدينا مكاتب مماثلة بشمال أفريقيا باستثناء ليبيا



هاجر عمران وشريف عيسى

قال راتيك بالتا، نائب مدير المبيعات لشمال أفريقيا فى شركة «ماهيندرا» الهندية للسيارات والمعدات الزراعية، إن افتتاح مكتب إقليمى بمصر من خلال شريكها المحلى، ممثلاً فى المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء سيارات «BMW» و«مينى»، والمصرية العالمية للسيارات، وكلاء «كيا» و«رينو» والعديد من العلامات التجارية والتى من بينها «ماهيندرا» للآلات الزراعية، جاء لدعم قاعدة المستهلكين، حتى بعد تخارجها من السوق.

وأضاف – فى أول حوار يجريه مسئول من الشركة بعد العودة للسوق المحلية – أن ممارسة الأعمال فى مصر تتطلب كمية جيدة من الاستثمارات وبذل مجهودات تتعلق بالإنتاج والتجميع المحليين، إلى جانب تأسيس البنية التحتية للمبيعات و خدمات دعم ما بعد البيع.

وشدد على أن مصر سوق مهمة لسيارات الركاب بشكل عام رغم اختلاف الاحتياجات الاستهلاكية بالنسبة إلى عروض الشركة، مشيرا إلى أن «ماهيندرا» تقوم بتقييم بيئة الاقتصاد الكلى بشكل وثيق مع احتياجات المستهلك.

ولفت إلى أن اقتحام السوق المحلية مؤخرا، سيتم من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات التى تتناسب مع احتياجاتها، مؤكداً أن العلامة الهندية على يقين بكسب ثقة الشركاء المحليين و المستهلكين بعد العمل على المنتجات المحلية الجديدة .

وبسؤاله عن رأيه فى الإستراتيجية المحلية للسيارات، أشار إلى إداركه لما يمر به الاقتصاد المحلى من تحديات حاليا، مبدياً تفاؤله خلال المستقبل القريب بتعافيه ليبدأ مساراً للنمو بشكل أسرع مما هو متوقع.

وأشار إلى أن مصر لديها أكبر تعداد سكانى، وناتج محلى إجمالى فى أسواق شمال أفريقيا، مما يحقق المعادلة فى الاستفادة من حجم السوق فى الاستحواذ على حصة سوقية تتلاءم مع حجم المنتجات المقدمة تحت رعاية العلامة الهندية.

وتابع: «الشركة تعوّل على عنصر الاستهلاك لدى السوق المحلية، مؤكدا الالتزام بالتطوير و النمو داخل السوق المصرية، بشكل متبادل وليس أحاديا، مشددا على أن مصر هى سوقا ناضجة فيما يتعلق بالتصنيع مع اهتمام كبير بمحلية المنتجات».

وبسؤاله عن إنشاء مصنع مستقل قال، إن الشركة تقيّم عددا من البدائل حاليا و لم تقرر ما إن كانت ستنفذ أى منها، مؤكدا ًأنها لا تخطط للتصدير من مصر خلال الفترة الحالية، خاصة أن «ماهيندرا» متواجدة بالفعل فى كل أسواق شمال أفريقيا بعدد من المنتجات المتنوعة، فيماعدا ليبيا، و تخطط لتنفيذ إستراتيجية لترسيخ تواجدها بالسوق إلى جانب السماح لها بتقوية الأسواق الأخرى بأفريقيا .

وقال إن شركته تخوض مناقشات مع عدد من بيوت الأعمال المتنوعة لعرض مجموعة منتجاتها، و ضخ مزيد من الاستثمارات فى مراكز الخدمة، والتى سيتم افتتاحها من خلال الشركاء المحليين.

و أشار إلى أنه بصدد الإعلان عن طرازات من السيارات الملاكى أو التجارى خلال الفترة المقبلة، و كذلك المنتجات المتعلقة بالقطاعات الزراعية ولكن بطريقة تدريجية.

تجدر الإشارة إلى أن «ماهيندرا» الهندية كانت تتبع المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء «بى إم دابليو» و«مينى»، منذ إعلان الاستحواذ عليها عام 2008، عندما طرحت «البافارية» «ماهيندرا سكوربيو» بمحركين «ديزل وبنزين».

و حسب الإحصائيات المعلنة فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تمكنت «ماهيندرا» من بيع 80 سيارة خلال 2013، إلا أن مبيعاتها تراجعت بقوة خلال 2014 لتكتفى ببيع 33 سيارة، بهبوط %59.

وتحتل مجموعة «ماهيندرا» الهندية المركز 24 فى قائمة أكبر مصنعى السيارات بإجمالى 479.3 ألف سيارة خلال الشهور التسعة الأولى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر حسب تقديرات مؤسسة «فولكس 2 موف» الأمريكية لأبحاث السيارات، بحصة سوقية تصل إلى 0.5.

فيما احتلت مبيعات السيارات للعلامة التجارية المركز 43 فى قائمة العلامات الأكثر مبيعاً، بإجمالى 355 ألفاً، و467 وحدة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى.