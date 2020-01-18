«ماهيندرا آند ماهيندرا» تعتزم ضخ 198 مليون دولار فى شركة سيارات تابعة لدعمها

تعتزم شركة ماهيندرا آند ماهيندرا ، وهى شركة هندية كبرى لتصنيع السيارات ، ضخ أموال جديدة فى شركة سانج يونج الكورية للسيارات، التابعة لها والتي تعانى من أزمة مالية طاحنة ، بحسب وكالة يونهاب.

وأعلنت ماهيندرا أنها ستضخ استثمارا بقيمة 230 مليار وون (198 مليون دولار)، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

يذكر أن شركة ماهيندرا الهندية تمتلك 74.65% من شركة سانج يونج موتور بقيمة 130 مليار وون منذ عام 2013.

وفي وقت سابق، ألمحت ماهيندرا إلى إمكانية ضخ 230 مليار وون في سانج يونج لتطبيع أعمالها.

وذلك خلال لقاء مع اتحاد عمال الشركة في الهند العام الماضي، في مقابل الحصول على قرض إضافي من بنك كوريا للتنمية.

يُشار إلى أن شركة ” سانج يونج ” تعاني من تدهور أرباحها منذ 2017.

حيث تحولت إلى خسائر صافية بلغت 66 مليار وون من أرباح صافية وصلت إلى 58 مليار في العام الذي سبقه.

وفي 2018، استمرت الخسارة الصافية ووصلت إلى 62 مليار وون.

وانخفضت مبيعات الشركة في 2019 بنسبة 6.5%، ما يمثل 132,799 سيارة من 141,995 سيارة العام الذى سبقه.

وهو ما يُعزى لضعف الطلب على موديلات الشركة، وسيتم الإعلان عن نتائج أرباح الشركة لعام 2019، خلال أسابيع.

تجدر الإشارة إلى أن ماهيندرا افتتحت مكتبها بالقاهرة فى نوفمبر 2017، كأول مكتب لها فى منطقة شمال أفريقيا.

وتمثل شركة ماهيندرا وماهيندرا المحدودة جزءًا من مجموعة ماهيندرا الهندية التى تبلغ قيمة استثماراتها نحو 19 مليار دولار.

وتستهدف ماهيندرا تجميع السيارات والجرارات محليًا بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 3600 و5000 وحدة سنويًا.

وهى نفس الطاقة الإنتاجية فى فروع الشركة بتونس والجزائر.

وتعمل مجموعة ماهيندرا فى مجال صناعة المركبات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.

وهى أكبر منتج للجرارات الزراعية عالميا، ويوجد المقر الرئيسى فى الهند، ويعمل بها أكثر من 200 ألف شخص فى 100 دولة.