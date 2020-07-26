سيارات الركوب الأعلى استيرادًا بالسوق المصرية النصف الأول (خريطة تفاعلية)

قدر إجمالى سيارات الركوب الواردة للسوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالى 54 ألفًا، و218 وحدة بحسب بيانات منفذ اسكندرية الجمركى

ارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى %14.2 لتسجل 54 ألفًا، و218 سيارة، مقابل 47 ألفًا، و474 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، رغم أزمة كورونا، وتراجع إنتاج غالبية مصانع السيارات العالمية، وفقًا لتقديرات واحصائيات منفذ اسكندرية الجمركى.

وتعود الزيادة إلى نمو معدلات استيراد سيارات الركوب خلال شهر يناير من العام الحالى مع تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية المنطقة الحرة التركية.

وتنص الاتفاقية على إعفاء السيارات التركية المنشأ الواردة للسوق المحلية من الرسوم الجمركية، الأمر الذى ساهم فى تراجع أسعارها خلال الساعات الأولى من عام 2020، بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه.

وساهم هبوط أسعار السيارات التركية المنشأ فى إشارة إلى تويوتا كورولا، وفيات تيبو فى نمو الطلب عليها، ومن ثم فى زيادة معدلات استيرادها لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض.

كما أن ساهم التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية فى يناير 2019، فى إنخفاض أسعار السيارات الأوروبية المنشأ ومن ثم زيادة الطلب عليها الأمر الذى انعكس بالإيجاب على معدلات استيرادها.

الخريطة التفاعلية التالية توضح الدول التى تعتمد عليها مصر فى توفير احتياجاتها من سيارات الركوب:

سيارات الركوب الأوروبية الأعلى استيرادًا خلال النصف الأول

أشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى إلى أن سيارات الركوب الأوروبية الأعلى استيرادًا من قبل الوكلاء والموزعين خلال النصف الأول من العام الحالى، بنمو 24.4%.

وتابع التقرير: بلغت واردات مصر من السيارات الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالى 28 ألفًا، و665 سيارة، مقابل 23 ألفًا، و37 وحدة العام الماضى.

وارتفعت حصة السيارات الأوروبية الاستيرادية من إجمالى المركبات المفرج عنها النصف الأول لتسجل 53%، مقابل 48.5% العام الماضى.

السيارات اليابانية فى المركز الثانى

جاءت السيارات اليابانية فى المركز الثانى بقائمة السيارات الأعلى استيرادًا فى السوق المحلية، بإجمالى 8955 وحدة.

وبرغم احتلالها المركز الثانى، إلا أن معدلات استيرادها تراجعت 13.6% عن معدلات 2019، والتى قدرت بـ 10 آلاف، و367 وحدة.

واستحوذت العلامات اليابانية على حصة استيرادية خلال 2020 قدرت بـ 16.5%، مقابل 21.8% فى النصف الأول من 2019.

المركز الثالث للسيارات الكورية رغم تراجها 12.8%

جاءت سيارات الركوب الكورية فى المركز الثالث فى قائمة سيارات الركوب الأعلى استيرادًا للسوق المصرية خلال النصف الأول من 2020.

وتمكنت السيارات الكورية من الإفراج عن 7934 سيارة خلال النصف الأول من 2020، مقابل 9095 وحدة فى 2019، بتراحع 12.8%.

وحصلت السيارات الكورية فى مصر على حصة استيرادية بلغت 14.6% خلال النصف الأول من 2020، مقابل 19.2% العام الماضى.

السيارات الصينية فى المركز الرابع

أظهر تقرير منفذ اسكندرية الجمركى تمكن السيارات الصينية من استيراد 6842 سيارة خلال النصف الأول من 2020، مقابل 3664 وحدة العام الماضى.

وقفزت واردات السيارات الصينية للسوق المحلية خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى 68.7%.

وتمكنت الماركات الصينية من اقتناص حصة استيرادية بلغت 12.6% من إجمالى سيارات الركوب الواردة للسوق المحلية، مقابل 7.7 فى 2019.

السيارات الأمريكية فى المركز الخامس

حلت السيارات الأمريكية فى المركز الخامس فى قائمة سيارات الركوب الأعلى استيرادًا للسوق المصرية النصف الأول 2020، بنمو 43.1%

وتمكنت السيارات الأمريكية من الإفراج عن 1657 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1158 وحدة العام الماضى.

وحصدت السيارات الأمريكية على حصة تصل إلى 3.1% من إجمالى سيارات الركوب الواردة للسوق المحلية النصف الأول من 2020، مقابل 2.4% خلال 2019.

165 سيارة إجمالى سيارات بروتون ولادا

أشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى إلى وجود ك علامات أخرى تمكنت مصر من استيرادها خلال العام الحالى وهى سيارات بروتون الماليزية، وسيارات لادا الروسية.

وبلغ إجمالى واردات بروتون للسوق المحلية خلال الشهور الستة الأولى من العام الحال 158 سيارة، مقابل 153 وحدة العام الماضى، بنمو %3.2 .

وتمكنت لادا من استيراد 7 سيارات فقط على مدار النصف الأول.