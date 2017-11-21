ماهونى للملاحة تدرس إضافة سفينتين لأسطولها بتمويل ذاتى

❏ تأخر عمليات الإصلاح والجمارك أهم مشكلات الترسانات المصرية ❏ انخفاض حجم التجارة بين الموانئ المصرية لم يعد يشجع على تشغيل وحدات جديدة ❏ شرط رفع العلم غير ضرورى.. وسفن الروافد لا تزال منافسا قويا للنقل البرى ❏ خدمات هيئة السلامة تحتاج إعادة هيكلة ❏ تحريك رسوم خدمات الموانئ لم يقابله تطور ❏ قانون الت

❏ تأخر عمليات الإصلاح والجمارك أهم مشكلات الترسانات المصرية

❏ انخفاض حجم التجارة بين الموانئ المصرية لم يعد يشجع على تشغيل وحدات جديدة

❏ شرط رفع العلم غير ضرورى.. وسفن الروافد لا تزال منافسا قويا للنقل البرى

❏ خدمات هيئة السلامة تحتاج إعادة هيكلة

❏ تحريك رسوم خدمات الموانئ لم يقابله تطور

❏ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يتطلب إعادة نظر

❏ يجب توفير خدمات أكثر للسفن بميناء الإسكندرية

❏ تموين السفن لا يزال مقصورا على شركة مياه الشرب

❏ لا بد من رفع معدلات شركات الشحن والتفريغ فى أنشطة الصب الجاف



السيد فؤاد

تُخطط شركة ماهونى للملاحة والخدمات البحرية، لإضافة سفينتى حاويات لأسطول الشركة خلال عام 2018.

قال أحمد العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة إنه لا يزال تتم دراسة الحمولة المناسبة للسفن المُخطط شراؤها، وفقاً لمتغيرات السوق الملاحية المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، خاصة أن الشركة تركز على نشاط الروافد.

ومن المعروف أنه مع زيادة قدرات سفن الحاويات من حيث الحمولات مؤخرا فتختار الخطوط الملاحية «المشغلة للسفن العملاقة التى تعرف بـ«Mother Vessels» التردد على عدد محدد من الموانئ الرئيسية لتقوم بتداول أكبر عدد من الحاويات وتعرف بالموانئ المحورية، ثم تتبعها سفن أصغر تعرف بسفن الروافد بتوزيع الحاويات من الموانئ المحورية إلى الموانئ الأخرى فى المنطقة التى لا تتردد عليها السفن العملاقة لاعتبارات تتعلق بتكلفة التشغيل وأعداد الحاويات المتداولة وتناسب أعماقها مع غاطس السفن الأقل فى الحمولة والغاطس.

وأضاف العقاد أن الشركة لا تعتبر فقط بمعيار الحمولة المناسبة وحدها، بل يدخل فى تحديد الحمولة سياسات الخطوط الملاحية العالمية والتى يتم توزيع الحاويات الخاصة بها فى المنطقة من الموانئ المحورية إلى الموانئ الأخرى التى لا تتردد عليها السفن العملاقة.

وأكد أن الاعتبار الأول خلال المرحلة المقبلة سيكون عبر التمويل الذاتى فى اقتناء سفن جديدة، وعدم منح الأولوية إلى أى آليات من التمويل سواء التأجير التمويلى أو التمويل البنكى، متوقعا تشغيل الوحدات الجديدة بموانئ شرق حوض البحر المتوسط، وعدم الاقتصار بين الموانئ المصرية.

وأوضح أن ماهونى للملاحة تدير حاليا سفينتين ترفعان العلم المصرى، وسفينتين ترفع العلم الأجنبى بالمشاركة مع أجانب، والتى تعمل أيضا فى منطقة حوض البحر المتوسط.

وأشار إلى أن شركته عدلت اتجاهها لطرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، رغم اليقين بأن الطرح بالبورصة أحد أشكال التمويل، لكن جعلت الدورة الانكماشية التى أصابت السوق الملاحية منذ عام 2009، قرار طرح أسهم الشركات فى البورصة والحصول منها على التمويل المطلوب للاستثمار فى السوق الملاحية أمراً غير مجد خلال تلك الفترة، وبالتالى يتم الاعتماد على التمويل الذاتى نتيجة قرار الإدارة تكوين احتياطيات من الإيرادات أو المشاركة مع آخرين.

ولفت العقاد إلى أن الشركة تعد أحد عناصر الجيل الثالث فى شركات النقل البحرى لمصر التى حافظت على ما حققه الجيل الأول والجيل الثانى، حيث تعمل ماهونى فى مجال الخدمات البحرية بكل أنواعها وكذا تمثيل ملاك السفن العالميين منذ حوالى 72 عاما.

وأكد أن الشركة بدأت منذ عام 1946 فى ميناء الإسكندرية وفى عام 1987 أضافت نشاط تملك السفن عام 1987 وعكفت على تشغيل خط منتظم بين مصر وإسبانيا وكذا بين مصر والبحر الأسود، وساهمت بشكل كبير فى نقل تجارة مصر الخارجية من الواردات والصادرات المصرية ثم التحول لنقل الحاويات بنظام سفن الروافد منذ عام 1999.



تجربة شراء سفن ترفع العلم المصري

أوضح أن شركة ماهونى كانت من أوائل الشركات التى مولت اقتناء سفن عبر نظام التأجير التمويلى بالسوق المصرية، لافتا إلى أن هذا النظام له مزاياه وعيوبه، وأن أهم عيوب هذا النظام هو وجود التزام مالى لشركة التأجير التمويلى سواء تم تشغيل الوحدات التى تم شراؤها أم لا، وبالتالى لابد من ضمان وجود تدفقات نقدية لمواجهة هذا الالتزام.

ومن مزايا التأجير التمويلى أنه يخفف الأعباء الضريبية، خاصة أن الشركة المشغلة فى هذا الأمر لا تعد مالكة للوحدات المُمولة، بل مستأجرة لها، وتكون الضرائب فقط على الأرباح، وفى حالة الاتفاق على تملك الوحدة فى نهاية فترة المؤاجرة يكون قيمة الأصل منخفض فتقل الأعباء الضريبية المستحقة، علاوة على ميزة التنظيم حيث يكون هناك وضوح من أول يوم من التعاقد على آلية الدفع طول فترة التعاقد.

مشاكل صيانة وإصلاح السفن فى الشركات والترسانات فى مصر

وأشار إلى وجود العديد من الصعوبات ومنها على سبيل المثال التى تتعلق بخطط وتكاليف إصلاح السفن فى مصر، خاصة أن شركات إصلاح وصيانة السفن فقدت كثيرا من العمالة المدربة بها، إضافة إلى مشاكل تتعلق بمعيار الوقت المستغرق فى أعمال الصيانة الذى يعد من أهم عناصر النقل البحرى، فالوحدة المقدر لها إجراء عمرة جسيمة على مدى شهر مثلا يمكن أن تستغرق 6 أشهر، إلى جانب الصعوبة الشديدة فى إجراء أعمال الإصلاح والسفينة عائمة أو فى التشغيل، علاوة على عدم توافر قطع الغيار المناسبة لاعتبارات اقتصادية وفنية.

وتابع أنه من الضرورى إعادة تخطيط وتنظيم نشاط الصيانة والإصلاح فى الموانئ، وعلى السواحل المصرية على نحو مميز ليكون جاذبا بصورة كبيرة، إضافة إلى أنه فى حالة تنفيذ إصلاحات تقليدية فتواجه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بدخول وخروج أجزاء وقطع غيار من وإلى الموانئ والتى قد تصطدم بإجراءات جمركية معقدة، ومطالبة الشركات بخطابات ضمان بمبالغ طائلة.

أما المشكلات التى تواجه زيادة سفن الأسطول المصرى أوضح العقاد أن نقل تجارة مصر الخارجية بسفن حاويات مصرية أمر بالغ الصعوبة، فى ظل اندماجات الخطوط الملاحية العالمية.



تأثير اندماجات الخطوط الملاحية العالمية على السوق المصرية

وبالنسبة للاندماجات بين الخطوط الملاحية العالمية، أشار العقاد إلى أنه لم تدخل دولة عربية فى نشاط النقل البحرى للحاويات سوى خط ملاحى عربى وحيد ولم يستطع الصمود منفردا فى المنافسة رغم استحواذه على حصة مهمة بين الخطوط الملاحية العالمية، وأخيرا تعرض هو الآخر للاستحواذ لصالح خط ملاحى عالمى.

وأرجع ذلك إلى المنافسة التى اشتدت مؤخرا بين الخطوط الملاحية على أحجام السفن وحمولاتها، ولا يتسن ملء الفراغات على السفينة خلال فترة تواجدها فى الميناء المحورى إلا بالمشاركة والتحالف مع آخرين، مشيرا إلى أن الترتيبات فى هذا الشأن تخطت التنسيق المحلى إلى المستوى الإقليمى، بينما الشركات والموانئ فى المنطقة يسيطر عليها هاجس المنافسة فيما بينها، وبالتالى لن تستطيع المنافسة مع الآخرين فى وقت صعب تزايدت فيه المنافسة العالمية بين الخطوط الملاحية فى نشاط الحاويات.

ولفت رئيس شركة ماهونى إلى أنه كان هناك عدة مبادرات وأفكار لإنشاء خطوط قصيرة بين الموانئ العربية، إلا أنه نتيجة التأخر فى تنفيذ الأفكار المبتكرة قد لا تثمر النتائج المأمولة عند عدم تنفيذ هذا الفكر فى حينه فأصبحت معظم الخطوط الملاحية والسفن التى تخدم المنطقة أجنبية ومملوكة للدول الكبرى.

أما الفرص التى لا تزال متاحة فتتمثل فى محاولة تشجيع تملك وتشغيل سفن الدحرجة السريعة بين الموانئ القريبة، أما عن نشاط سفن الروافد فى توزيع الحاويات بين الموانئ المصرية، فيواجه تنافساً شديداً فى التشغيل ويتطلب المزيد من الرقابة والتنظيم حتى لا تتضرر الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال.



تطور اقتناء سفن الروافد وتشغيلها بين الموانئ المصرية

وأعرب العقاد عن رأيه بأن انخفاض تجارة حاويات الروافد بين الموانئ المصرية بصورة كبيرة مقارنة بحجم السفن المتاحة فى هذا النشاط، فمثلا هناك 5 سفن ترفع العلم المصرى ومملوكة بالكامل لمصريين لممارسة هذا النشاط، أصبح منهم 3 سفن فقط منها هى التى تعمل بين الموانئ المصرية و2 آخرين تعمل خارج السوق المصرية، خاصة أن حجم التجارة لا يتحمل أكثر من 3 سفن.

والتساؤل المطروح الآن: أن الاستمرارية فى ممارسة نشاط سفن الروافد يكون فى موانئ خارج مصر، ومن ثم فلم يعد شرط رفع العلم المصرى وما يرتبط به من التزامات شرطاً ضرورياً أن تستوفيه السفينة مقارنة بالاشتراطات والمزايا التى يمنحها رفع أعلام دول أجنبية، فما الداعى لاستمرارية أى مستثمر فى رفع العلم المصرى ما لم يحصل على مزايا وحوافز تجعله يفضل هذا البديل.

وتابع أن شركات كبرى ترفع علم بنما وهندوراس لمزايا نسبية تحققها من وراء هذا الإجراء، بعضها يتعلق بالتسجيل وسهولة القوانين، وهذا ليس معناه انخفاض مستوى إجراءات التفتيش بل المرونة والكفاءة والحافزية.

وأشار إلى أننا فى مصر فى حاجة إلى تغيير الفكر الخاص «بتملك السفن ورفع العلم المصرى عليها»، بحيث يشتمل على منح تسهيلات للاستثمار فى هذا النشاط كى لا يتجه المستثمر إلى الاعتماد على سفن منخفضة الكفاءة والمواصفة ويلجأ لجهات التفتيش الضعيفة والشهادات غير المستوفاة، مطالبا بتوفير مناخ متكامل يتيح توفير التسهيلات دون التفريط فى الرقابة بشكل محترف، حتى يكون هناك إقبال على رفع العلم المصرى.

كما أن خدمات وآليات عمل هيئة السلامة البحرية تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية من حيث مستوى ونوعية وتوقيت وتكلفة الخدمات المؤداه لملاك ومشغلى السفن، وأنه قد آن الآوان لإرساء لائحة موحدة تتسم بالشفافية، ويراعى فيها عدم ازدواجية الرسوم والإجراءات والمستندات.

وأوضح العقاد أنه على سبيل المثال فإن دمياط بها 3-4 ملاك سفن يتملكون قرابة 30 سفينة تجارية، إلا أن معظمها ترفع العلم الأجنبى، ومن الضرورى سؤالهم عن الأسباب التى تجعلهم يلجؤون لرفع العلم الأجنبى وعدم الرغبة فى رفع العلم المصرى.

وأشار إلى أنه فى الماضى كانت بعض الشركات الملاحية تستثمر فى سفن دون المستوى، لكن هذا الفكر تغير ويوجد شركات لديها رؤية تستثمر فى نوعيات وأحجام سفن حديثة تحقق عنصرى الكفاءة والفعالية، حتى وصلت للتشغيل مع موانئ فى أوروبا التى تعد من أصعب المناطق من ناحية إجراءات التفتيش على حالة السفينة.



تأثيرات رسوم الموانئ المصرية على التشغيل التجاري

قال العقاد إن رسوم الموانئ ارتفعت بصورة غير مسبوقة على السفن المصرية بحجة أنها لم يتم تحريكها منذ عام 2003 وهى حقيقة، وأن غرف الملاحة هى التى طالبت بتحريك رسوم الموانئ، إلا أن غرف الملاحة رهنت تحريك رسوم الموانئ بتطوير الخدمات، إلا أنها لم تتطور على النحو المقبول من ناحية آليات ومعدلات وإجراءات الخدمات فى الموانئ، ومن ثم فقدت السفن الرافعة العلم المصرى واحدة من أهم أدوات تميز تشغيلها فى الموانئ المصرية، علماً بأن تخفيضات الرسوم عند محاسبة السفن المصرية داخل الميناء، أحد وليس كل المزايا والحوافز التى يمكن اللجوء إليها للتشجيع على اقتناء وتشغيل سفن ضمن الأسطول التجارى المصرى.

إلى جانب إمكانية منح مزايا ضريبية، ومزايا استثمارية، وتعديلات تشريعية حتى يطمئن المستثمر إلى المستوى الذى يشجعه على ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا النشاط، مؤكدا أن نشاط تملك وتشغيل سفن رافعة للعلم المصرى هو بمثابة نشاط تصديرى متميز ومصدر للعملات الأجنبية على الأقل عدم تسرب الصرف الأجنبى للخارج، ومن الضرورى النظر لهذا الاستثمار من بعد استراتيجى وتمتع القائم به بما يتمتع به المصدرون من مزايا.

ولفت إلى أن ملاك السفن استفادوا استفادة محدودة من قرار تعويم الجنيه المصرى مثلهم مثل المصدرين، حيث إنه ستتآكل عبر الزمن المزايا التى تحققت، وأنه ما لم تأت الاستفادة من اعتبارات تتعلق بكفاءة وفعالية النشاط فلن تحظى بالاستمرارية.



الموقف التشريعى فى مجال النقل البحري

وأوضح العقاد أن المجتمع الملاحى بادر بالمطالبة بتعديل القرارات المنظمة لاشتراطات وضوابط الترخيص بممارسة الخدمات الملاحية فى الموانئ نظير تطوير عناصر تقديم هذه الخدمات فى الموانئ، لافتا إلى أن قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يعد من القوانين التى تتطلب إعادة نظر من قبل المشرع فى تعديل أحكامه.

خاصة أنه يعد قانون تجارة وبه أبواب تخص النقل البحرى ومرتبط بالعديد من الملفات التى تطورت عبر الزمن بما يتطلب أن يتماشى فى أحكامه مع التطورات الجديدة فى سندات الشحن الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتوقيع الإلكترونى واللوجستيات ومراكز التجميع وإعادة توزيع البضائع والموانئ الجافة والنقل متعدد الوسائط، علاوة على أن اللوائح المنظمة للعمالة على السفن حدث بها تغيرات وتطورات كثيرة، وصدرت معاهدات دولية جديدة من المنظمة البحرية العالمية «IMO»، بما يستدعى وجود قانون عصرى يتماشى مع التطورات فى هذه الصناعة.

ولفت رئيس شركة ماهونى إلى أن نشاط الروافد أصبح نشاطا عالميا على غرار الخطوط الملاحية العالمية، فمثلا هناك مشغلين لسفن الروافد يقومون بتشغيل من 200 – 300 سفينة حول العالم، وظهرت شركات متخصصة فى نشاط الروافد لتوزيع الحاويات الخاصة به، لكن فى جميع الأحوال فإن دور الدولة كمنظم للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية Regulator فإنها تقوم بإرساء نظام للرقابة الفعالة وتطبيق القوانين والقرارات دون تحيز لطرف دون الآخر وبما يكفل أمان واستقرار المستثمر الوطنى وكذا النشاط وتحقيق الأهداف الاقتصادية.

وتابع أن أشكال التوزيع بسفن الروافد، إما سفن مخصصة لخط ملاحى عالمى بعينه dedicated feeder أو موزع عمومى Common Feeder لكافة الخطوط الملاحية، موضحا أن شركة ماهونى تعمل وفق نموذج التشغيل للجميع من خلال مشغل عالمى لحاويات الروافد، والذى يتلقى الحجوزات من كل الخطوط الملاحية العالمية، ويقوم بتوزيع الحصص بين الشركات وتنال الشركة حصتها فى التشغيل بين الموانئ المصرية وفقا لهذا المعيار.



الارتباط بين تنامى نشاطى الترانزيت وحاويات الروافد

وأشار العقاد إلى أن نشاط الروافد يعتمد على موانئ الترانزيت العالمية، وتغيرت مواقعها مؤخرا تأسيسا على حساسية هذا النشاط تجاه المزايا وعناصر الجذب الإجرائى لممارسة نشاط الترانزيت، وبالتالى تغيرت خريطة تجارة الروافد.

وتابع قائلا« فمثلا كانت ميناء بيريه اليونانى وجهة نهائية لحاويات الروافد، حيث تشحن البضاعة إلى جنوب أوروبا فلا يتم نقلها كحاويات روافد بل تخرج من بيريه بريا، فأثر على جزأ من هذا النشاط، والأهمية دراسة آليات عمل نشاط سفن الروافد بين الموانئ المصرية الذى لا يزال منافسا قويا للنقل البرى.

وأوضح أنه فى الوقت الذى يواجه النقل البرى بعد المشكلات مثل تشوهات الأسعار نتيجة رفع دعم الوقود جزئياً بما يتسبب فى ارتفاع نولون النقل وقطع الغيار، فمثلا الحاوية التى يتم نقلها من الإسكندرية لبورسعيد بريا بـ4 آلاف جنيه، يظهر نقل حاويات الروافد بين الموانئ إلى جانب اقتصاديات الحجم والتسهيلات الأخرى وعناصر الأمان للبضاعة، أنه وسيلة توفر فى تكاليف النقل حيث يمكن نقلها بحريا بألف جنيه فقط.



مدى احتياج الموانئ المصرية لتسويق خدماتها

طالب أحمد العقاد بضرورة وجود سياسات وخطط لتسويق الموانئ المصرية من خلال حضور المؤتمرات المتخصصة، والزيارات الميدانية لشركات النقل البحرى العالمية، علاوة على التسويق يجب أن يكون بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية المصرية الذى أصبح يمارس أدوارا ناجحة وموسعة وله شبكة من العلاقات تجعله متواجدا فى المحافل الدولية، وأن تصميم برامج مركزة لعرض إمكانيات الموانئ المصرية ومواقعها من التجارة العالمية.

وأشار إلى أن التحالفات بين الخطوط الملاحية العالمية أثرت على السوق المصرية بشكل جزئى، وكان المتأثر فى المقام الأول هى شركات التوكيلات الملاحية، فمثلا عند اندماج ثلاثة خطوط ملاحية «كالخطوط اليابانية» وكان يخدمها ثلاث شركات توكيلات فى السوق المصرية، فتكون نتيجة لذلك تخفيض ممثليها إلى وكيل ملاحى واحد، خاصة أن عملية الاندماج تستهدف فى الأساس تقليل التكلفة.

ولفت إلى أن المتبع فى هذا الشأن أما الإبقاء على شركة واحدة والتى قد تكون الأكفأ، أو يتم دمج الشركات الثلاث فى وكيل ملاحى واحد على أن يدخل الخط كشريك ليستفيد من منظومة الوكالة، وهذا هو التأثير السلبى من الاندماجات على السوق المصرية.

أما على مستوى الموانئ المصرية فلا يوجد تأثير مباشر على حركة التجارة الخارجية «صادرات وواردات»، بينما قد يتأثر تجارة الترانزيت بشكل أكبر، خاصة أن الخط الملاحى يختار الموانئ المحورية الأقل تكلفة بالنسبة له أو يساهم فى الاستثمارات بمحطات الحاويات بها، كخط كوسكو الصينى فى ميناء بيريه اليونانى يشارك بحصة حاكمة، فبالتالى يتم توجيه تجارة الترانزيت عبر الخطوط التى تعمل داخل التحالف الخاص به لاختيار هذا الميناء.

وفى هذه الحالة يكون للخط الملاحى وجهان للعمل دوره «كخط ملاحى ناقل للحاويات من ميناء إلى ميناء أو مجموعة موانئ ودوره «كمستثمر ومشغل للمحطة فى منطقة معينة»، لكن فى جميع الأحوال فلن تضر إدارة الخط الملاحى بمصالحه الاستثمارية، حيث إنه فى حالة إذا ما واجه ارتفاع فى رسوم الميناء الذى يقصده، فلن يقبل تكبد خسائر ومن ثم سيلجأ إلى اختيار ميناء آخر حتى ولو كانت منافسة للمحطة التى يقوم بتشغيلها طالما أن الرسوم أقل من تلك التى سيتحملها، بحيث لا يكون هناك خسائر فى نشاطه الملاحى على حساب نشاط تشغيل المحطة.

ومن هذا المنطلق فإن واضعى سياسة التسعير فى الموانئ من الضرورى أن يكونوا من أصحاب الرؤية التى تتسم بالمرونة عند تسعير خدمات الموانئ واضعين فى الحسبان ما تواجهه الموانئ المصرية من منافسة فى نشاطها فى مجال الترانزيت والذى يرتبط بالتغيرات الدولية، بخلاف الصادر والوارد، حتى يمكن لمصر حصتها المناسبة من تجارة الترانزيت العابرة بالمنطقة.



الهيكل السلعى للبضائع الواردة والصادرة عبر الموانئ المصرية

قال إن الموانئ المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة تغيرات فى حركة نوعيات وكميات البضائع المتداولة عبر الموانئ المصرية، بخلاف ما كانت عليه خلال العامين الماضيين، فمثلا تراجعت معدلات بضائع الغلال نتيجة تراجع الواردات من الحبوب، وحدثت زيادة فى صادرات الملح إلا أنه حتى الآن لم يعوض تراجع الواردات من الغلال، كما أن هناك تأثرا فى بعض الموانئ كالعريش وشرق بورسعيد وصب ذلك فى مصلحة ميناء دمياط والتى حققت معدلات مرتفعة فى حجم البضائع مؤخرا، أما بالنسبة لميناء الإسكندرية فلا يزال البوابة الرئيسية لتجارة مصر الخارجية « صادرات وواردات»، إلا أنه لزاما عليه أن يتم التفكير فى زيادة موارده من الخدمات، والاستفادة من زمن مكوث السفن به والتى قد تصل إلى 3 – 5 أيام كسفن البضائع العامة والغلال، فلابد من إيجاد خدمات للسفن يمكن أن تعظم من موارد الميناء.

أوضح العقاد أن الموانئ المصرية لا تزال مرتفعة فى رسومها عن الموانئ المنافسة فى المنطقة، حتى أغلى موانئ فى المنطقة لم تصل إلى رسوم الموانئ المصرية، خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة فى هذا الشأن كالقرار 800 لسنة 2016.

وأشار إلى أنه كان من المفترض وجود تحسين فى خدمات الموانئ قبل إقرار الزيادة الأخيرة، مشيرا إلى أن مستوى أداء الخدمات كما هى ما لم تتراجع بعض المستويات، فيما عدا خدمة القطر بميناء الإسكندرية التى تحسنت بشكل ملحوظ مؤخرا نتيجة دخول قاطرات ذات قدرات شد عالية إلى الخدمة، مقارنة بما كان قبل ذلك، قائلا: إلا أننا نحتاج إلى أن نكون أفضل من ذلك».

وبالنسبة للخدمات الأخرى على الأرصفة كالفنادر وتموين السفن بالمياه العذبة فلا تزال تحتاج المزيد من التحسين.

وأضاف أن تموين السفن بالمياه بميناء الإسكندرية لا يزال مقصورا على شركة مياه الشرب فقط، مطالبا بضرورة فتح هذا النشاط أمام الشركات المختلفة، خاصة أن هناك طلبا من قبل السفن على تلك الخدمة.

أما بالنسبة لتموين السفن من الزيوت والوقود التى تطلبها السفن فلا يوجد استثمارات تذكر فى هذا الشأن رغم وجود طلب من قبل السفن على تلك الخدمة خاصة بمنطقة انتظار السفن خارج الميناء.

ولفت إلى أن اشتراطات ممارسة نشاط تموين السفن بوجه عام فى القرار 800 لسنة 2016 تعد تكلفته مرتفعة، فيما يتعلق برأسمال الشركات ومقابل الانتفاع بالترخيص، إلى جانب أن القرار خفض فترة الترخيص من 5 سنوات إلى 3 سنوات، لكن حقق القرار ميزة الفصل نشاط التموين عن نشاط التوريدات البحرية، وهو ما نعتبره فصلا منطقيا، إلا أن الأهم من رأس المال هو السماح للشركات بمزايا تتيح لها اقتناء المعدات كسفن إمداد بمستويات عالمية فى الزيوت والوقود، وبالتالى هناك حاجة لإعادة النظر فى تصميم منظومة متكاملة لنشاط التموينات والتوريدات فى الموانئ المصرية.

وبمناسبة تطرق الحديث إلى نشاط التموينات، فيرى العقاد أن أنسب مواقع تموين السفن فى مصر هى منطقة جنوب قناة السويس، ثم ميناء شرق بورسعيد شمال قناة السويس، بما يتطلب تواجد شركتين فى طرفى القناة الجنوبى والشمالى تتنافسان لصالح تحسين الخدمة، أما بالنسبة لميناء الإسكندرية فلديها طلبات محدودة فى تموين السفن ليست بنفس مستوى منطقة شمال وجنوب قناة السويس، ولكن لا مانع من توافر المنتج ووجود سفن إمداد وتموين مناسبة لتلك الخدمة.



وضع السوق الملاحية نتيجة التطورات فى التجارة العالمية

واجهت السوق الملاحية العالمية العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة ما بين التراجع فى معدلات نقل التجارة العالمية، وشهد الربع الأخير من 2017 تحسنا طفيفا ملحوظا عالميا، وهو ما سينعكس أيضا على مصر، وتابع أن دورة الركود فى النقل البحرى العالمى كان مقدراً لها 5 سنوات، لكن زادت فترة الدورة الانكماشية عن 5 سنوات، ومع حدوث درجة من الاستقرار فى أسعار الوقود العالمية، وهو ما قد يسهم فى تحسن النوالين وتعويض جزأ من خسائر الخطوط الملاحية.

وأضاف العقاد أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا خروج عدد من السفن من الخدمة خاصة خلال العامين الماضيين، ما بين إيقاف الخطوط الملاحية لبعض سفنها Laid-up، وتخريد البعض الآخر Demolition وهو ما يعنى التقليل من وطأة زيادة العرض عن الطلب، وبالتالى تحسن طفيف فى النوالين.

وتوقع زيادة التحسن فى عام 2018 بسبب ممارسات التحالفات بين الخطوط الملاحية، خاصة أنه بتقليل عدد التحالفات يمكن ضبط إيقاع السوق الملاحية العالمية، وتحديدا خلال النصف الثانى من العام المقبل.



التصورات بشأن تطوير معدلات تداول البضائع بالموانئ المصرية

وشدد على ضرورة السعى من خلال القرارات المنظمة وحفز الشركات على تطوير قدراتها وتحديث معدات الشحن والتفريغ للارتقاء بمعدلات تداول مختلف نوعيات البضائع، مشيرا إلى إنه ليس منطقيا أن تستمر المعدلات الملزمة للشركات السارية حاليا التى تتراوح ما بين 7 الآف طن / يوم من بضائع الصب الجاف فى حين أن هناك شركات بالفعل تحقق معدلات تصل إلى قرابة الـ20 ألف طن / يوم، كما أنه من الضرورى الإعلان صراحة عن أن الموانئ المصرية تعمل 7 أيام 24 ساعة، وأنها ليست من المرافق التى تخضع للأعياد والعطلات الرسمية الكثيرة التى تصل إلى 100 يوم فى السنة.

وأشار إلى أن هناك نوعيات من البضائع قد لا يمكن رفع معدلاتها مثل التفريغ على المخطاف، والتى تعد مرتبطة بصرفها من الميناء عن طريق البارجات عبر هويس المالح وهى مرتبطة بأعماق المتاحة فى ترعة النوبارية، حيث يتم تفريغ البضاعة من السفن إلى بارجات نهرية يتم تفريغها خارج الميناء، ويتحكم فى ذلك قدرة هويس المالح المحدودة على مرور عدد معين من البارجات، لكن المزيد من التنظيم والتنسيق والتكامل مع الجهات المسئولة قد يحقق درجات من المرونة التى لا تجعل السفن ونوعيات البضائع تواجه سداد غرامات تأخير عند تداولها على المخطاف.

وبالنسبة لتداول الحاويات فلا يوجد لديها مشكلة فى المعدلات خاصة بعد اعتماد معظم الشركات على معدات حديثة، حتى قامت الشركات الوطنية بتحديث من معداتها، إلا أن المشكلة الأساسية تتمثل فى لجوء بعض العملاء لتخزين الحاويات لفترات زمنية فى الساحات ونتيجة لعدم وجود ساحات كافية داخل الميناء علاوة على ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، تضطر الشركات للتخزين خارج الميناء.

واستطرد قائلا «لكنه فى جميع الأحوال فليست الميناء مكانا لتخزين الحاويات أو غيرها من البضائع ويمكن التفاوض مع الشركات فى هذه التكلفة، ومن وقت لآخر نسمع من المسئولين عن المشروع اللوجستى وميناء الإسكندرية الكبير، إلا أن التأخير فى تفعيل الأفكار الابتكارية والحلول يجعلها تنفذ بتكاليف (ضعف وأكثر من تكلفتها الفعلية) وتفقدها القيمة المضافة؛ لأنها لم تفعل وقت ذروة مواجهة الأزمات.

ولفت إلى أن السوق المصرية قد لا تحتاج إلى طاقات جديدة من محطات الحاويات، بقدر البحث عن الارتقاء بكفاءة الاستغلال الأمثل للطاقات الموجودة بالفعل، لافتا إلى أن تكلفة الصادرات انخفضت إلى النصف تقريبا، وبالتالى لم يعد هناك أهمية لدعم الصادرات، وتوجيه الدعم لمشروعات أخرى كالبنية التحتية بالموانئ، وإنشاء مناطق لوجستية تخدم التجارة المحلية، لافتا إلى أن الصادرات المصرية نالت دعما ضمنيا على أثر قرار تعويم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

أما فى حالة وجود استراتيجية للدولة بتصدير منتج بعينه للأسواق العالمية ومنافسته لأسواق أخرى فيمكن دعمه إلى أن يستطيع المنافسة والتواجد بقوة.