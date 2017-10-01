ماهندرا تستأنف نشاطها فى مصر

أحمد شوقى وشريف عيسىعلمت «المال» أن العلامة التجارية ماهندرا، بصدد الانتهاء من الإجراءات الأخيرة لاستئناف نشاطها فى مصر، عبر تجميع طرازاتها بخطوط الإنتاج التابعة لإحدى شركات السيارات.وكشف المصدر، عن تمكن الشركة خلال الفترة الماضية من افتتاح مكتب إقليمى لها بمصر، تمهيدًا لطرح طرازاتها

أحمد شوقى وشريف عيسى

علمت «المال» أن العلامة التجارية ماهندرا، بصدد الانتهاء من الإجراءات الأخيرة لاستئناف نشاطها فى مصر، عبر تجميع طرازاتها بخطوط الإنتاج التابعة لإحدى شركات السيارات.

وكشف المصدر، عن تمكن الشركة خلال الفترة الماضية من افتتاح مكتب إقليمى لها بمصر، تمهيدًا لطرح طرازاتها بالسوق المصرية بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام.

وأضاف المصدر أن «ماهندرا» العالمية تقوم عبر مكتبها الإقليمى فى مصر بدارسة السوق المحلية، وتوجهات المستهلكين، خاصة بعد الزيادات السعرية التى صاحبت قرارات تحرير أسعار الصرف، بهدف تجميع طراز اقتصادى يخاطب ذوى الدخول المتوسطة.

وأشار إلى أن مشروع تجميع العلامة الهندية يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة، التى تستهدف زيادة المكون المحلى، وتشجيع الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل حجم الاستيراد، مضيفًا أن المشروع يدعم تنافسية طرازات الشركة من خلال الاستفادة من التخفيضات الجمركية حال التجميع، مقارنة بالاعتماد على الاسيتراد فى توفير احتياجات السوق المحلية.

ونوّه بأن هناك عددًا من مصنعى السيارات المحليين بدءوا مفاوضات مع الشركة الأم الهندية لبحث سبل تصنيع مكونات للسيارات؛ بهدف زيادة المكون المحلى، ونقل تكنولوجيا تصنيع مكونات أكثر تعقيدًا من تلك التى يتم إنتاجها حاليًّا.

تجدر الإشارة إلى أن «ماهندرا» الهندية كانت تتبع المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء بى إم دابليو ومينى، منذ إعلان الاستحواذ عليها عام 2008، عندما طرحت البافارية ماهيندرا سكوربيو بمحركين «ديزل وبنزين».

ووفقًا للإحصائيات المعلنة بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تمكنت العلامة التجارية من بيع 80 سيارة خلال 2013، إلا أن مبيعاتها تراجعت بقوة خلال 2014 لتكتفى ببيع 33 سيارة، بهبوط بلغت نسبته %59.