ماهلامبي يجتاز الكشف الطبي.. والأهلي يعلن عن الصفقة خلال ساعات

علي المصري اجتاز الجنوب أفريقي، فاكاماني ماهلامبي، جناح فريق بيدفيست ويتس، الفحص الطبي الشامل، الذي خضع له في أحد مستشفيات القاهرة، اليوم الأربعاء، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة. وحصل الأ

علي المصري

اجتاز الجنوب أفريقي، فاكاماني ماهلامبي، جناح فريق بيدفيست ويتس، الفحص الطبي الشامل، الذي خضع له في أحد مستشفيات القاهرة، اليوم الأربعاء، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحصل الأهلي على توقيع اللاعب “20 عاما”، لمدة أربعة مواسم، تبدأ من الموسم الجديد، مقابل مليون و300 ألف دولار يحصل عليها النادي، ونسبة من إعادة بيعه، بالإضافة للراتب السنوي للاعب.

ويعد ماهلامبي الصفقة السادسة للأهلي هذا الموسم، بعد أيمن أشرف، وإسلام محارب، وهشام محمد، والمغربي وليد أزارو، والسوري عبد الله الشامي.

ويجيد الدولي الجنوب أفريقي، اللعب فى مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، ويرتدى القميص رقم ٢٧ مع فريق بيدفيست، ويتميز بالسرعة والتسديد، خلال الساعات المقبلة.

ويضم الأهلي بين صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب، هم المغربي وليد أزارو، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجاي، وسيصبح ماهلامبي الأجنبي الرابع في صفوف فريق الكرة بالقلعة الحمراء.