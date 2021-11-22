ماهر أبو جبل يترشح لعضوية «نقابة الزراعيين» عن الإسكندرية ومطروح

في انتخابات الجمعية العامة المقبلة التي تجري 30 يناير المقبل

قرر الدكتور ماهر أبوجبل، عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة ذا جيت العالمية، خوض غمار التنافس علي انتخابات نقابة الزراعيين والترشيح للفوز بمقعد ممثل إسكندرية ومطروح في انتخابات الجمعية العامة المقبلة التي تجري 30 يناير المقبل.

وأوضح أبوجبل أنه يضع على عاتقه حل مشكلات المهندسين الزراعيين، وأهمها زيادة الموارد، وتوفير خدمات لائقة بهم خلال المرحلة المقبلة.

وأفاد أبوجبل إلى أن هناك برنامج تم إعداده لتحسين أوضاع المهندسين الزراعيين في مصر عموما، وفي محافظتى إسكندرية ومطروح خصوصا، من خلال حزمة من الإصلاحات والخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.

كان مجلس نقابة المهن الزراعية قرر في اجتماعه الأربعاء 10 نوفمبر الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات النقابة العامة على جميع المستويات بمحافظات الجمهورية، اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري وحتى 25 من نفس الشهر، على أن يجري التصويت على الانتخابات 30 يناير 2022.

وأكد بيان صادر عن النقابة مؤخرا ، أنه تجري الانتخابات لاختيار النقيب العام ومجلس إدارة النقابة العامة ونقباء الفروع مجالس الفروع والجمعيات العمومية بالفروع، تحت إشرف قضائي كامل من بدء عملية تلقي طلبات الترشح، وحتى إعلان النتائج النهائية، من خلال هيئة قضايا الدولة الجهة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وكانت النقابة العامة للمهن الزراعية طالبت أعضاء النقابة بسرعة سداد الاشتراكات وتحديث البيانات بمقرات النقابة فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أن النقابة بصدد إعداد كشوفات الجمعية العمومية، وتنقيتها لإجراء الانتخابات فى الموعد القانونى المقرر لها في يناير المقبل.

وكان نقيب الزراعيين قد أكد أن النقابة تعاني من العديد من المشكلات، وعلى رأسها، تأخر صرف المعاشات لمدة 36 شهرا، رغم قلة قيمة المعاش، وذلك بسبب قلة الإيرادات، والحل الجذري للمشكلات التي تعاني منها النقابة، هو زيادة الموارد وإداراتها بطريقة رشيدة صحيحة، حيث إن الاشتراكات سنويا لا تزيد على 84 جنيها، ونقابة المهن الزراعية من أكبر النقابات في مصر بعد نقابة المعلمين، وتعد من أهم النقابات الموجودة في مصر، مع نقابة المعلمين، لأن نقابة الزراعيين، هي المسئولة عن الأمن القومي الغذائي، ونقابة المعلمين، هي المسئولة عن بناء العقل المصري.