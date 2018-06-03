ماهر أبوجبل: لا يوجد إرشاد زراعي في مصر

الصاوي أحمدقال الدكتور ماهر أبو جبل، أمين لجنة التطوير وحماية المهنة بنقابة الزراعيين، إنه لا يوجد إرشاد زراعي في مصر، لأن جميع من يشغل هذه المهنة تخطى الـ50 عاماً، ولا يوجد أية تعيينات جديدة منذ عقد التسعينيات.وأوضح "أبو جبل"، أن المزارعين لا يجدون أيه دعم فني فيما يخص طرق التسميد والرش التي تر

الصاوي أحمد

قال الدكتور ماهر أبو جبل، أمين لجنة التطوير وحماية المهنة بنقابة الزراعيين، إنه لا يوجد إرشاد زراعي في مصر، لأن جميع من يشغل هذه المهنة تخطى الـ50 عاماً، ولا يوجد أية تعيينات جديدة منذ عقد التسعينيات.

وأوضح “أبو جبل”، أن المزارعين لا يجدون أيه دعم فني فيما يخص طرق التسميد والرش التي ترغب وزارة الزراعة في تعميمها للعمل على عودة المنتجات الزراعية لجودتها سواءً في التصدير أو للسوق المحلية.

وأكد أن وزارة الزراعة تعتمد في الطرق الجديدة في مجال المبيدات على استخدام وسائل حيوية وبيولوجية، بديلاً للمبيدات التي تم حظرها خلال الفترة الماضية، وذلك لمصلحة الصحة العامة.

وأعلنت وزارة الزراعة، إتاحة منتجات جديدة بديلة للمبيدات الكيماوية، بالجمعيات التعاونية الزرعية، انتجتها وحدة بدائل المبيدات بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، الدكتور ممدوح السباعي، إنه تم طرح تلك الكبسولات والجاذبات في الجمعيات التعاونية الزراعية، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المزارعين.

وأضاف أن تلك البدائل تكافح الآفات المختلفة لجميع أنواع المحاصيل ومنها: دودة ورق القطن، دورة اللوز القرنفلية، ودودة اللوز الأمريكية، والشوكية، والدودة القارضة، دودة ثمار العنب، التوتا أبسلوتا، وذباب الفاكهة.

وقال عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، في تصريحات سابقة له، إن تلك المنتجات تم إتاحتها بالجمعيات التعاونية الزراعية بالقرى بالمحافظات المختلفة، وتم طرح منتجات: الصابون البوتاسي، كبسولات الجاذبات الجنسية لجميع أنواع المصائد بأنواعها، والمادة اللاصقة للشيتات الورقية.

وأضاف البنا، أن تلك المنتجات تأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في مبادرة الزراعة النظيفة، من شأنها الحد من استخدام المبيدات وترشيد استهلاكها، والتخلص من الأعداء الحيوية للنبات بطريقة آمنة لا تؤثر على الصحة النباتية أو العامة، بما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الثروة النباتية لمصر وتنميتها.

وأوضح أن تلك المنتجات تعد أكثر أمانًا من المبيدات الأخرى، وليس لها تأثيرات سلبية على النباتات او الحاصلات الزراعية، والحصول في النهاية على منتج له جودة عالية وآمن للإنسان والنبات.