مان يونايتد يحول تأخره بهدفين لفوز مثير على كريستال بالاس

وكالات:حول فريق نادي مانشستر يونايتد، تأخره بهدفين نظيفين، أمام مضيفه كريستال بالاس، إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات الأسبوع الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.تقدم كريستال بالاس بهدفين في الدقيقتين 11 و48 عن طريق اندروس تاونسيند وبات

وكالات:





حول فريق نادي مانشستر يونايتد، تأخره بهدفين نظيفين، أمام مضيفه كريستال بالاس، إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات الأسبوع الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم كريستال بالاس بهدفين في الدقيقتين 11 و48 عن طريق اندروس تاونسيند وباتريك فان انهولت، قبل أن يعود مانشستر بقوة للقاء ويتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كريس سمولينج في الدقيقة 55، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 75، ونيمانيا ماتيتش في الدقيقة 91.

الفوز منح يونايتد ثلاث نقاط ثمينة للغاية، ليرتفع رصيده إلى 62 نقطة ويستعيد المركز الثاني من ليفربول، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.