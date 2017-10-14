مان سيتي يمطر شباك ستوك سبعة أهداف

وكالات:تغلب مانشستر سيتي على ستوك سيتي 7-2، السبت، ضمن منافسات مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".وافتتح السيتيزن التسجيل في الدقيقة (17) عن طريق البرازيلي غابرييل جيسوس، ثم أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني بعده بدقيقتين، وسجل الهدف الثالث الإسباني دافيد سيلفا (27).

وكالات:

تغلب مانشستر سيتي على ستوك سيتي 7-2، السبت، ضمن منافسات مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وافتتح السيتيزن التسجيل في الدقيقة (17) عن طريق البرازيلي غابرييل جيسوس، ثم أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني بعده بدقيقتين، وسجل الهدف الثالث الإسباني دافيد سيلفا (27).

ونجح الضيوف في تقليص النتيجة في الدقيقة 44 بهدف السنغالي مامي ديوف، قبل أن يسجل مدافع مان سيتي كايلي وولكر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية للشوط الثاني.

ولم تستمر فرحة ستوك سيتي كثيرا، حيث عاد جيسوس لتسجيل الهدف الرابع، وأعقبه بعد خمس دقائق الهدف الخامس من البرازيلي فيرناندينو وبعده بدقيقتين الهدف السادس من الالماني ليروي ساني ثم الهدف السابع من البرتغالي بيرناردو سيلفا (79).