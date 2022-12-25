ماني نالا بيلاي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: «إم ثري تك» تخطط لميكنة «الطبي» في السوق المحلية

قال مانى نالا بيلاى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «إم ثري تك» للحلول التكنولوجية إنها بدأت العمل فى مصر وتخطط لميكنة منظومة الرعاية الصحية والتأمين الطبى فى السوق المحلية اعتمادا على خبراتها فى العمل بالولايات المتحدة الأمريكية والهند.

وأوضح – فى حواره مع «المال» – أن نظام شركته التكنولوجى يعمل على رقمنة السجلات المرضية للمشتركين فى الخدمات الصحية مما يصب فى صالح العميل والطبيب وشركة الرعاية الصحية وشركات التأمين. وأضاف أن هناك 4 – 5 ملايين مشترك على مستوى العالم يستخدمون النظام التقنى لشركته التى لديها تعاقدات مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية وشركات تأمين هندية، مشيرا إلى أن «وادى النيل للرعاية الصحية» هى أول عميل للشركة فى مصر مع وجود مفاوضات مع كيانات أخرى.

وأكد أن رقمنة منظومة الرعاية الصحية والتأمين الطبى تساهم فى القضاء على حالات الغش والتحايل فى المطالبات وكذلك تخفيض التعويضات وترشيد التكاليف وتحسين جودة الخدمات .. وإلى نص الحوار.

● «المال»: ما هو نشاط شركة «M3 Tech» ؟

بيلاى: بدأنا فى إجراءات تأسيس شركة «إم ثرى تك» للحلول التكنولوجية فى مصر، ولدى 33 سنة خبرة فى ذلك النشاط فى الولايات المتحدة الأمريكية ودرست علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أسسنا شركتين فى الولايات المتحدة عام 1997 فى قطاع الاستشارات التقنية، بجانب العمل فى الهند، وفى 2002 بدأنا نشاط الحلول التكنولوجية فى الإمارات فى مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبى.

● «المال»: لماذا قررتم العمل فى مصر؟

بيلاى : هناك عدة عوامل جذب وفرص نمو فى مصر فى نشاط تكنولوجيا التأمين والرعاية الصحية مثل توافر عدد سكان كبير يتعدى 100 مليون نسمة، وكذلك حاجة قطاع الصحة لتلك الخدمات وأهمها الرقمنة، بجانب وجود شريك محلى ساعدنا فى التعرف على السوق هنا وثقافة العملاء.

ونستهدف ميكنة قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبى فى مصر عبر توفير الحلول التكنولوجية وبناء المنصات وتقديم حلول الأعمال للشركات وإنشاء متجر إلكترونى فى ذلك النشاط.

● «المال»: كيف يستفيد المواطن والطبيب والدولة من الخدمات التكنولوجية فى النشاط الصحى؟

بيلاى: تحتاج السوق المصرية إلى ميكنة بيانات المرضى الطبية عبر سجلات إلكترونية ولها أكواد مما يساعد المريض فى عرض تلك المعلومات على الأطباء، دون الحاجة لتكرار إجراء الفحوصات مرة أخرى، وتقليل حجم استهلاك وتكلفة الخدمات وتحسين جودتها.

وهذا الأمر متبع فى النظم الصحية فى الدول المتقدمة من خلال استخدام «الموبايل أبلكيشن» فى تسجيل وحفظ بيانات المرضى وحالتهم الصحية والفحوصات والتحاليل التى أجروها من قبل.

وتساعد تلك التكنولوجيا الطبيب فى التشخيص الصحيح لحالة العميل اعتمادا على تاريخه المرضى بما يساعده فى وصف العلاج المناسب له.

وتستفيد الدولة من تلك الميكنة عبر توافر قواعد بيانات للمرضى مما يساعد فى تحديد الأمراض المتوطنة وأسباب انتشارها وكيفية مواجهتها وتحديد الفئات العمرية التى تحتاج إلى حملات أو لقاحات أو أدوية ضدها والعوامل الأخرى المؤثرة على ذلك.

● «المال»: ما هو الهدف من التعاقد بينكم وبين شركة وادى النيل للرعاية الصحية؟

بيلاى: يوجد تعاون بين شركتنا و«وادى النيل للرعاية الصحية» يهدف إلى ميكنة العمليات واستخدام منصة إلكترونية و«موبايل أبلكيشن» لصالح عملاء الثانية.

وأصبحت الخدمات الإلكترونية للموبايل أبلكيشن متاحة لجميع عملاء ومشتركى شركة «وادى النيل للرعاية الصحية» وسيتم التحول والتكامل مع النظام التكنولوجى الجديد تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

● «المال»: هل من الممكن أن يكون لكم دور فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل؟

بيلاى: نأمل فى الشراكة مع الحكومة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بجانب التعاون مع القطاع الخاص.

● «المال»: ما هى رؤية شركتكم؟

بيلاى: تنقسم رؤية الشركة إلى ثلاثة محاور فبالنسبة للمريض يتم تسجيل جميع بياناته الصحية إلكترونيا ليسهل الوصول إليها مما يقلل تكلفة الخدمة بالنسبة له.

وتستفيد كذلك شركات التأمين والرعاية الصحية من هذه الخدمات من خلال ميكنة دور العمل الداخلية مثل تسجيل المطالبات وإنهاء الموافقات الطبية وتحويلها إلى فاتورة بشكل مميكن، واستخدام الذكاء الاصطناعى بما يقلل الوقت والجهد بنسبة 40 – %50 وكذلك تقليل العمالة والتكلفة، فينتج عن ذلك تحسن التسعير وانخفاض القسط على العميل، وأيضا الحد من حالات الغش والاحتيال فى استخدام الخدمة.

وتوفر الشركة خدمات تكنولوجية لمقدمى الخدمات الصحية مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، من خلال التكامل بين النظم التكنولوجية لها وإمكانية استخدام «الموبايل أبلكيشن» فى إجراء الحجوزات فى المراكز الطبية، وتسجيل خدمات المرضى وتحويلها لأكواد ثم لفواتير بما يختصر الوقت والجهد.

● «المال»: هل الشركة تزاول نشاط تكنولوجيا التأمين بكل فروعه أم تتخصص فقط فى «الطبى»؟

بيلاى: تزاول الشركة نشاط تكنولوجيا التأمين فى فرع الرعاية الصحية والتأمين الطبى ، إذ نعمل مع مقدمى الخدمات وكذلك مع شركات التأمين على حد سواء فى ميكنة الخدمات والحصول عليها إلكترونيا.

وتساهم التكنولوجيا الحديثة فى رقمنة الخدمات الصحية لدى الأطباء والمستشفيات وغيرها لتحويل دورة العمل إلى تكنولوجية وصولا إلى إصدار فاتورة مميكنة، مع التوافق مع النظام الإلكترونى للموبايل أبلكيشن الذى يستخدمه العميل.

ويساعد النظام التكنولوجى فى الربط بين شركات التأمين و«الرعاية الصحية» ومقدمى الخدمات والعملاء عبر «الموبايل أبلكيشن» ليحدث بينهم تكامل وتبادل بينات وسهولة الوصول إليها والاستفادة منها ومن ثم سرعة الحصول على الخدمة بتكلفة أقل وكفاءة أعلى بما ينال رضا العميل.

● «المال»: هل هناك مفاوضات مع شركات تأمين أو رعاية صحية أخرى للعمل معهم؟

بيلاى: هناك مفاوضات مع شركات رعاية صحية وأخرى فى نشاط التأمين، وتستطيع الشركة مساعدة عملائها فى تحويل الخدمات الطبية إلى أكواد وتحديد متطلبات كل منها وسلسلة الخطوات للحصول عليها مثل ربط الكشف الطبى بروشتة الطبيب إلكترونيا وكذلك التحاليل والأشعة والتقارير والفواتير وغيرها.

● «المال»: كيف تساهم الرقمنة فى القضاء على الغش والتحايل فى التأمين الطبى؟

بيلاى: تساهم الرقمنة فى الحد من الغش والتحايل فى تعويضات التأمين الطبى ومنع ازدواجية إجراء المريض لنفس الفحص عبر توفير نتيجة أى أشعة أو تحليل على حساب العميل فى «الموبايل أبلكيشن» مما يخفض التكلفة.

ويساعد ذلك فى تحسين النتائج الفنية لفرع التأمين الطبى وتخفيض تكاليفه وتحسين أسعاره وحصول العميل على قسط مخفض، بعد ترشيد استخدام الخدمة والقضاء على حالات الغش والتحايل فى التعويضات.

● «المال»: هل يكون لدى المشترك بطاقة ذكية أم يتم الاكتفاء بحسابه على «الموبايل أبلكيشن»؟

بيلاى: لا يحتاج المشترك لحمل بطاقة ذكية للحصول على الخدمات الطبية بل يتم الاكتفاء باستخدام «الموبايل أبلكيشن» وإظهار حسابه عليه للموظفين بالمستشفى على سبيل المثال، وإذا كانت حالة المريض لا تسمح باستخدامه للهاتف المحمول بنفسه يمكنه الاستعانة بأحد أقاربه فى فتح التطبيق لإظهاره لمسئولى الاستقبال لدى مقدمى الخدمات.

● «المال»: هل هناك خدمة للرد على استفسارات مستخدمى التطبيق؟

بيلاى: فى حالة وجود استفسار أو شكوى للعميل فيما يخص الخدمة التأمينية يمكنه الاتصال بشركة التأمين التابع لها، وإذا كانت هناك مشكلة فى استخدام «الموبايل أبلكيشن» يستطيع الاتصال بنا سواء من خلال الدردشة على التطبيق أو الاتصال عبر التليفون أو التواصل من خلال البريد الإلكترونى.

● «المال»: من أبرز عملائكم خارج مصر؟

بيلاى: نتعامل مع الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة بالنظام الصحى هناك، وفى الهند هناك تعاقد مع عدة شركات تأمين وهى «Birla» و«Exide» و«Futeine».

● «المال»: ما مدى قدرة نظامكم التكنولوجى على التعامل مع قواعد البيانات الضخمة؟

بيلاى: بالفعل نتعامل مع قواعد بيانات ضخمة وخاصة فى السوق الأمريكية، ونظامنا التكنولوجى مصمم للتوافق مع نظم «أوراكل» و«جافا» و«XML» وغيرها للتعامل مع ملايين السجلات والعملاء.

● «المال»: كم عدد المشتركين بخدماتكم التقنية على مستوى العالم؟

بيلاى: لدينا 4-5 ملايين سجل يخص مشتركى النظم الصحية التى نصممها على مستوى العالم.

● «المال»: كم عدد المؤسسات والشركات المتعاقدين معها على مستوى العالم؟

بيلاى: يبلغ عدد العملاء من المؤسسات حوالى 60 – 70 شركة وجهة على مستوى العالم.