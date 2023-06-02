«مانيكان».. سر صورة ظهور أقدام بشرية من جوال أثناء سير دراجة نارية بالقاهرة

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن صورة تتضمن سير إحدى الدراجات النارية بالطريق العام ونقل قائدها جوال يظهر منه ما يشبه قدمًا بشرية في محافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أن الصورة المتداولة هي صورة تمثال عرض ملابس “مانيكان”، وبتاريخ 27/5/2023 طلب مالك أحد محال الملابس الجاهزة إحدى شركات نقل المواطنين لتوصيل التمثال من المحل ملكه إلى منطقة المقطم في محافظة القاهرة ، وعلى إثر ذلك توجه مالك الدراجة النارية الظاهرة بالصورة للمحل ملك المذكور واستلام “المانيكان” وفكه ووضعه داخل جوال حتى يتمكن من نقله على الدراجة النارية وظهر منه القدم.

يُشار إلى أن مالك المحل نشر تعليق على صفحة المحل بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عقب تداول الصورة على بعض الصفحات الساخرة.