أرسلت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «بيجو 2008» بقيمة تتراوح بين 45 إلى 55 ألف جنيه لمختلف المطروحة داخل السوق المحلية.

وقفزت أسعار سيارات «بيجو 2008» الفئة الأولى «Active» إلى 417 الفًا و990 جنيهًا، مقابل 372 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت سعر طرازات «بيجو 2008» الفئة الثانية «Allure» غلى 452 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 402 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت طرازات «بيجو 2008» الفئة الثالثة«GT Line» بنحو 494 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 439 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «بيجو 2008» لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.